"Relógio do Juízo Final" pode mudar horário; entenda como funciona

O "Relógio do Juízo Final" foi adiantado para 85 segundos para a meia-noite. Instagram / Reprodução

O horário do "Relógio do Juízo Final", ou "Relógio do Apocalipse" (Doomsday Clock, em inglês) foi alterado na última terça-feira (27) pelo Comitê de Ciência e Segurança do Boletim (SASB), órgão responsável pela iniciativa. O grupo adiantou os ponteiros para 85 segundos para a meia-noite, quatro a menos do que em 2025.

O relógio cria uma estimativa simbólica do quão perto a humanidade está do fim do mundo ou auto aniquilação, com base em análises cientificas de ameaças globais como armas nucleares, mudanças climáticas e desinformação.

Motivos para o adiantamento

Com o segundo mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que desestabilizou a ordem mundial, países como Rússia, China e outras potências "tornaram-se cada vez mais agressivas, hostis e nacionalistas", segundo o comitê. Essa foi uma das principais razões para o adiantamento do relógio.

Além disso, os cientistas também afirmaram que "acordos globais arduamente conquistados estão ruindo, acelerando uma disputa de poder em larga escala, onde o vencedor leva tudo, e minando a cooperação internacional", algo que consideram essencial para "reduzir os riscos de guerra nuclear, mudanças climáticas, uso indevido de biotecnologias, ameaça potencial da inteligência artificial e outros perigos apocalípticos".

O comitê também chamou a atenção para os riscos de uma corrida armamentista nuclear e os níveis recorde de emissões de dióxido de carbono.

Em comunicado, Maria Ressa, ganhadora do Nobel da Paz de 2021, afirmou que o mundo está vivendo o "armagedon da informação, a crise subjacente a todas as crises, alimentada por uma tecnologia predatória que espalha mentiras mais rápido do que fatos e se beneficia de nossas divisões".

O que é o "Relógio do Juízo Final"?

A iniciativa surgiu em 1947, dois anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e busca incentivar discussões e avaliar ameaças à humanidade. Os parâmetros iniciais da ferramenta foram elaborados pelo biofísico Eugene Rabinowitch, um dos colaboradores do Projeto Manhattan.

O design do relógio foi criado pela artista Martyl Langsdorf, esposa do cientista Alexander Langsdorf, que também contribuiu com o desenvolvimento da bomba atômica norte-americana.

Quando surgiu, o relógio marcava sete minutos para a meia-noite. Com o tempo, já avançou e retrocedeu, e chegou a marcar 17 minutos para a meia-noite em 1991, após o fim da Guerra Fria. Desde 2023, o mecanismo marcava 90 segundos para meia-noite. Agora, ficou acertado em 85 segundos. Esse é o menor espaço de tempo já registrado.

Comitê de Ciência e Segurança do Boletim (SASB)

O Comitê foi fundado em 1947 por Albert Einstein, Robert Oppenheimer e outros cientistas nucleares da Universidade de Chicago, em 1947. Atualmente, o Comitê inclui oito vencedores do Prêmio Nobel.