Empresa gaúcha que participou da COP30 com composteira de 20 metros traz soluções para transformar resíduos; assista

O novo episódio do podcast Radar de Inovação apresenta a Igapó, empresa gaúcha que desenvolve soluções voltadas à gestão de resíduos orgânicos.
O programa recebe Artur Ferrari, fundador do negócio, para falar sobre o trabalho da empresa e a participação na COP30, onde a Igapó esteve presente com uma composteira de quase 20 metros que possui capacidade de lidar com resíduos de um município de cerca de 10 mil habitantes.
Durante a conversa, Ferrari explica como a empresa atua na implementação de sistemas de compostagem e na consultoria para organizações que buscam reduzir impactos ambientais a partir do tratamento adequado de resíduos. A proposta envolve tanto soluções técnicas quanto processos educativos, conectando gestão ambiental, inovação e mudança de comportamento.
O episódio também discute como presença da Igapó na COP30 serviu como uma oportunidade de troca com iniciativas de diferentes países e de posicionamento de soluções brasileiras no debate global sobre clima.