Empresa gaúcha que participou da COP30 com composteira de 20 metros traz soluções para transformar resíduos; assista

O novo episódio do podcast Radar de Inovação apresenta a Igapó, empresa gaúcha que desenvolve soluções voltadas à gestão de resíduos orgânicos.

O programa recebe Artur Ferrari, fundador do negócio, para falar sobre o trabalho da empresa e a participação na COP30, onde a Igapó esteve presente com uma composteira de quase 20 metros que possui capacidade de lidar com resíduos de um município de cerca de 10 mil habitantes.

Composteira desenvolvida pela Igapó para a COP30 Igapó / Divulgação

Durante a conversa, Ferrari explica como a empresa atua na implementação de sistemas de compostagem e na consultoria para organizações que buscam reduzir impactos ambientais a partir do tratamento adequado de resíduos. A proposta envolve tanto soluções técnicas quanto processos educativos, conectando gestão ambiental, inovação e mudança de comportamento.

