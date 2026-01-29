Cientistas encontram planeta parecido com a Terra com chances de estar em zona habitável

O planeta HD 137010 b foi descoberto em zona habitável. Reprodução / NASA/JPL-Caltech/Keith Miller (Caltech/IPAC)

Astrônomos da Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e Dinamarca identificaram um novo planeta do tamanho da Terra e com 50% de chance de estar em uma zona habitável no universo. Os cientistas divulgaram sua descoberta no periódico Astrophysical Journal Letters.

O planeta foi nomeado como HD 137010 b e está a cerca de 146 anos-luz de distância da Terra. Ele apresenta condições similares à terrestre, e suas características climáticas são parecidas com as de Marte.

Como ocorreu a descoberta

Os astrônomos identificaram o planeta por meio de dados coletados em 2017 por uma missão do telescópio espacial Kepler da NASA. O HD 137010 b orbita uma estrela que é parecida com o Sol e foi encontrado quando passou brevemente em frente à essa estrela, o que resultou um breve evento de escurecimento.

O planeta possui "cerca de 50% de chance de estar na zona habitável" da estrela em que está, segundo os cientistas.

— O que é realmente empolgante nesse planeta do tamanho da Terra é que sua estrela está a apenas (cerca de) 150 anos-luz do nosso sistema solar. O próximo melhor planeta ao redor de uma estrela semelhante ao Sol, em uma zona habitável, (Kepler-186f ) está cerca de quatro vezes mais distante e é 20 vezes mais fraco — conta a pesquisadora Chelsea Huang, da Universidade do Sul de Queensland, na Austrália, uma das autoras do estudo, à CBN.

Conforme Huang, o HD 137010 b ainda possui uma órbita similar à da Terra (365 dias), com cerca de 355 dias.

Comparação do HD 137010 b com a Terra e Marte. Reprodução / NASA/JPL-Caltech/K. Miller (Caltech/IPAC)

A estrela que o planeta descoberto orbita é mais fria e menos brilhante que o Sol. Ou seja, a superfície desse planeta se assemelha à de marte, podendo estar abaixo de -70°C. Por isso, o HD 137010 b foi apelidado como "Terra Fria".

O HD 137010 b ainda é considerado um planeta candidato pelos astrônomos, o que significa que os dados atuais ainda não são suficientes para confirmar definitivamente sua existência.

Veja o HD 137010 b no ângulo 360°