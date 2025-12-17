Telefone roubado ou furtado? Veja como recuperar sem ter o app Celular Seguro instalado

O Ministério da Justiça informou na última quinta-feira (11) que uma atualização do aplicativo Celular Seguro vai bloquear aparelhos furtados ou roubados mesmo quando o aplicativo não estiver instalado.
A atualização elimina a exigência de cadastros prévios e fortalece a proteção e segurança dos usuários, o que permite que qualquer vítima acione o bloqueio remoto de forma rápida e centralizada a partir de outro dispositivo.
Como funciona o bloqueio
O bloqueio pode ser acionado a partir de qualquer dispositivo conectado à internet, por meio do site do Celular Seguro ou pelo aplicativo instalado em outro aparelho. Para iniciar o processo, o usuário deve entrar com a conta gov.br e registrar a ocorrência.
Ao emitir o alerta, o sistema do Celular Seguro comunica automaticamente operadoras e instituições financeiras, resultando na suspensão da linha, inutilização do número de Identificação Internacional de Equipamento Móvel (IMEI) e restrição de aplicativos bancários.
A solicitação só pode ser feita pelo titular da linha, que precisa informar a data e o horário do roubo ou furto e indicar o número afetado. O prazo para registrar o bloqueio é de até 15 dias. Não é necessário inserir o IMEI para bloqueio do telefone.
O Secretário-Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Manoel Carlos de Almeida Neto, ressaltou a importância do acesso ao aplicativo para todos os brasileiros.
— O celular seguro não está apenas disponível para os 3,6 milhões de cadastrados, e sim para todos os brasileiros. Essa é uma novidade que já está em funcionamento. É o celular seguro para todos os brasileiros — disse ao TechTudo.
Aviso de celular roubado
Desde abril deste ano, o Celular Seguro passou a disparar notificações para dispositivos que constam como roubados, mas que, em alguns casos, podem ter sido repassados a outros usuários.
O aviso chega por meio de uma mensagem no WhatsApp e indica que há registro de roubo, furto ou perda vinculado ao IMEI e orienta o usuário a acessar o site do programa para verificar como proceder na regularização.
Se o cidadão possuir a nota fiscal do aparelho, ele deve ir até a delegacia para esclarecer a situação. Se não possuir, precisará ir até a delegacia para devolver o dispositivo.
Como se cadastrar no Celular Seguro
- O usuário deve baixar o app Celular Seguro na Google Play Store (Android) ou App Store (iOS)
- Deve fazer o login com a conta gov.br
- Tocar em "Registrar telefone"
- Selecionar "Cadastrar telefone"
- Inserir os dados do celular (número, operadora, IMEI) e, se quiser, adicionar uma pessoa de confiança
- Clicar em "Cadastrar" para finalizar
Mais informações sobre o processo podem ser encontradas na página oficial do governo federal.
