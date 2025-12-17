Telefone roubado ou furtado? Veja como recuperar sem ter o app Celular Seguro instalado

O aplicativo está disponível para todos os brasileiros. Reprodução / gov.br

O Ministério da Justiça informou na última quinta-feira (11) que uma atualização do aplicativo Celular Seguro vai bloquear aparelhos furtados ou roubados mesmo quando o aplicativo não estiver instalado.

A atualização elimina a exigência de cadastros prévios e fortalece a proteção e segurança dos usuários, o que permite que qualquer vítima acione o bloqueio remoto de forma rápida e centralizada a partir de outro dispositivo.

Como funciona o bloqueio

O bloqueio pode ser acionado a partir de qualquer dispositivo conectado à internet, por meio do site do Celular Seguro ou pelo aplicativo instalado em outro aparelho. Para iniciar o processo, o usuário deve entrar com a conta gov.br e registrar a ocorrência.

Ao emitir o alerta, o sistema do Celular Seguro comunica automaticamente operadoras e instituições financeiras, resultando na suspensão da linha, inutilização do número de Identificação Internacional de Equipamento Móvel (IMEI) e restrição de aplicativos bancários.

A solicitação só pode ser feita pelo titular da linha, que precisa informar a data e o horário do roubo ou furto e indicar o número afetado. O prazo para registrar o bloqueio é de até 15 dias. Não é necessário inserir o IMEI para bloqueio do telefone.

O Secretário-Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Manoel Carlos de Almeida Neto, ressaltou a importância do acesso ao aplicativo para todos os brasileiros.

— O celular seguro não está apenas disponível para os 3,6 milhões de cadastrados, e sim para todos os brasileiros. Essa é uma novidade que já está em funcionamento. É o celular seguro para todos os brasileiros — disse ao TechTudo.

Aviso de celular roubado

Desde abril deste ano, o Celular Seguro passou a disparar notificações para dispositivos que constam como roubados, mas que, em alguns casos, podem ter sido repassados a outros usuários.

O aviso chega por meio de uma mensagem no WhatsApp e indica que há registro de roubo, furto ou perda vinculado ao IMEI e orienta o usuário a acessar o site do programa para verificar como proceder na regularização.

Se o cidadão possuir a nota fiscal do aparelho, ele deve ir até a delegacia para esclarecer a situação. Se não possuir, precisará ir até a delegacia para devolver o dispositivo.

Como se cadastrar no Celular Seguro

O usuário deve baixar o app Celular Seguro na Google Play Store (Android) ou App Store (iOS)

na Google Play Store (Android) ou App Store (iOS) Deve fazer o login com a conta gov.br

Tocar em "Registrar telefone"

Selecionar "Cadastrar telefone"

Inserir os dados do celular (número, operadora, IMEI) e, se quiser, adicionar uma pessoa de confiança

(número, operadora, IMEI) e, se quiser, adicionar uma pessoa de confiança Clicar em "Cadastrar" para finalizar

Mais informações sobre o processo podem ser encontradas na página oficial do governo federal.