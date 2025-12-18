Startup gaúcha usa tecnologia e IA para ampliar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho; assista 

O novo episódio do podcast Radar de Inovação discute a ampliação do acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. O programa recebe Guilherme Braga, fundador da Egalite, startup criada no Rio Grande do Sul que conecta profissionais com deficiência a empresas e também apoia a adequação cultural, legal e estrutural das organizações.

Durante a conversa, Guilherme explica que a atuação da Egalite se baseia em três pilares: recrutamento especializado, desenvolvimento de cultura inclusiva e acessibilidade. Além de apoiar empresas no cumprimento da legislação de cotas, a startup trabalha para remover barreiras que vão além da arquitetura, envolvendo comunicação, processos seletivos e tecnologias assistivas.