Primeiro voo-teste do carro voador da Eve, da Embraer, é realizado; saiba como foi

Controlada pela Embraer, empresa anunciou que veículos serão produzidos em São Paulo. Embraer / Divulgação

A Eve Air Mobility, braço de mobilidade aérea urbana da Embraer, realizou nesta sexta-feira (19) o primeiro voo de testes de seu protótipo eVTOL — aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical, popularmente chamada de carro voador.

O voo inaugural aconteceu no centro de testes da Embraer, localizado em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo.

De acordo com a companhia, o ensaio deu início oficialmente à campanha de testes em voo, uma fase fundamental para a certificação da aeronave junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), além de confirmar a integração dos principais sistemas do eVTOL.

A Eve também destacou que estão previstos centenas de novos voos para ampliar gradualmente o envelope operacional, incluindo a transição para voos sustentados pelas asas até 2026. As próximas etapas do programa envolvem a continuidade do trabalho em parceria com a Anac e outras autoridades certificadoras e reguladoras, como a norte-americana FAA e a europeia EASA.

— Hoje, a Eve realizou seu primeiro voo. Este é um marco histórico para nossos funcionários, clientes, investidores e todo o ecossistema — disse Johann Bordais, CEO da Eve.

— Este voo valida nosso plano, que foi executado com precisão para entregar a melhor solução para o mercado. Conseguimos capturar dados de alta fidelidade que nos permitirão avançar com segurança e confiança rumo à certificação — continuou Bordais.

Luiz Valentini, diretor de Tecnologia da Eve, comentou o teste:

— Aplicamos nossas leis de controle, verificamos a integração dos oito propulsores e avaliamos o gerenciamento de energia, a resposta dinâmica da aeronave e o nível de ruído.

— O protótipo se comportou conforme previsto por nossos modelos — completou o diretor.

No começo deste mês, o BNDES informou a aprovação de um novo financiamento para a Eve, no valor de R$ 200 milhões. Já em agosto, a BNDESPar, braço de participações societárias do banco de desenvolvimento, passou a integrar o quadro acionário da empresa, adquirindo uma participação de 4%.

eVTOLs podem substituir helicópteros em trajetos urbanos

Os eVTOLs surgem como uma alternativa para substituir os helicópteros em grande parte dos deslocamentos urbanos. Um estudo divulgado pela Eve em junho projeta que, até 2045, o mercado de mobilidade aérea com carros voadores poderá gerar uma receita global de US$ 280 bilhões, contemplando uma demanda estimada de 30 mil aeronaves e o transporte de cerca de 3 bilhões de passageiros.

Atualmente, a Eve informa manter um pipeline de pedidos não vinculantes que totaliza aproximadamente 2,8 mil eVTOLs, o que representa um potencial de receita de US$ 14 bilhões.