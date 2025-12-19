Ciência e Tecnologia

Operação Spaceward
Notícia

Primeiro lançamento de foguete comercial no Brasil terá transmissão ao vivo; veja como assistir

Disparo do HANBIT-Nano ocorre a partir da base de Alcântara, no Maranhão

Murilo Rodrigues

