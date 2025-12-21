Primeiro lançamento de foguete comercial no Brasil já tem nova data prevista; saiba qual

Lançamento do foguete Hanbit-Nano será transmitido pela Innospace. Innospace / FAB / Reprodução

Está marcada para esta segunda-feira (22), às 15h45min, a quarta tentativa de lançamento do foguete que fará o primeiro voo comercial espacial do Brasil, no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. A empresa responsável pelo desenvolvimento do foguete, a sul-coreana Innospace, e a Força Aérea Brasileira (FAB), que conduz a Operação Spaceward com apoio da Agência Espacial Brasileira (AEB), definiram a nova data, após três adiamentos. As informações são do g1.

O lançamento é considerado um passo importante para inserir o Brasil no mercado internacional de lançamentos espaciais. Será possível acompanhar a empreitada do foguete Hanbit-Nano ao vivo (veja detalhes abaixo).

Inicialmente, o lançamento estava previsto para 22 de novembro, mas na véspera da data programada, Innospace e a FAB anunciaram que precisavam de mais tempo para fazer ajustes adicionais no veículo.

A iniciativa, então, deveria ocorrer na última quarta-feira (17). Após a identificação de uma anomalia em parte do sistema de refrigeração, teve de ser remarcada para sexta-feira (19), quando houve novo problema e adiamento do lançamento para esta segunda-feira (22).

A atual janela de lançamento do foguete — período em que pode ser disparado — vai até esta segunda-feira. Caso o foguete não seja enviado ao espaço nesta data, uma nova janela deve ser informada.

Como assistir ao lançamento?

A transmissão será feita exclusivamente pelos canais oficiais da Innospace. Será possível acompanhar, em tempo real, imagens da plataforma de lançamento em Alcântara, a contagem regressiva e o momento do disparo.

A FAB reforça que, mesmo com horário definido, o lançamento só será autorizado se todas as condições técnicas e meteorológicas forem consideradas seguras.

Como é o HANBIT-Nano

O HANBIT-Nano é um foguete de dois estágios projetado para missões orbitais de pequeno porte. Ele tem 21,8 metros de altura, 1,4 metro de diâmetro e pode transportar até 90 quilos de carga útil.

O primeiro estágio usa um motor híbrido de 25 toneladas. Já o segundo pode operar com dois tipos de motor, dependendo da missão, um híbrido e outro movido a metano líquido, alimentado por bomba elétrica. É o primeiro veículo da família HANBIT projetado para voos comerciais.

A estrutura conta ainda com um Sistema de Terminação de Voo (FTS), mecanismo que permite encerrar a missão imediatamente caso seja detectada alguma anomalia durante a subida. O componente foi validado em testes integrados com o CLA, procedimento obrigatório para autorizações de lançamento.

O ciclo de desenvolvimento envolveu 247 profissionais e passou por nove grandes marcos de qualificação entre 2024 e 2025, incluindo testes de separação de estágios, ensaios de motores e validações da coifa.

O que é a missão Spaceward