Primeiro lançamento de foguete comercial no Brasil é adiado pela segunda vez

Marcado para esta quarta-feira (17), o primeiro lançamento de um foguete comercial no Brasil voltou a ser adiado. A previsão é de que o foguete seja lançado na sexta-feira (19), no Centro de Lançamento de Alcântra, no Maranhão.

Segundo a empresa sul-coreana Innospace, responsável pelo projeto, o adiamento se deu para a substituição de alguns componentes, após dispositivo de resfriamento do sistema apresentar uma anomalia na inspeção final para o lançamento. A empresa afirmou, porém, que o foguete não apresenta defeitos estruturais.

"Embora normalmente sejam necessários três dias para novas operações de lançamento, como a substituição das peças pode ser feita com o foguete já posicionado na plataforma, o lançamento poderá ocorrer dois dias depois", diz a nota.

Esta é a segunda vez que o lançamento da aeronave foi adiada. A primeira data programada seria no dia 22 de novembro, mas a Innospace e a FAB anunciaram que precisavam de mais tempo para fazer ajustes adicionais no veículo para avaliar seu desempenho durante o voo.

Como é o foguete HANBIT-Nano

O HANBIT-Nano é um foguete de dois estágios projetado para missões orbitais de pequeno porte. Ele tem 21,8 metros de altura, 1,4 metro de diâmetro e pode transportar até 90 quilos de carga útil.

O primeiro estágio usa um motor híbrido de 25 toneladas. Já o segundo pode operar com dois tipos de motor, dependendo da missão, um híbrido e outro movido a metano líquido, alimentado por bomba elétrica. É o primeiro veículo da família HANBIT projetado para voos comerciais.

A estrutura conta ainda com um Sistema de Terminação de Voo (FTS), mecanismo que permite encerrar a missão imediatamente caso seja detectada alguma anomalia durante a subida. O componente foi validado em testes integrados com o CLA, procedimento obrigatório para autorizações de lançamento.

O ciclo de desenvolvimento envolveu 247 profissionais e passou por nove grandes marcos de qualificação entre 2024 e 2025, incluindo testes de separação de estágios, ensaios de motores e validações da coifa.

