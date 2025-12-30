O novo celular que "copiou" o iPhone 17 com uma bateria poderosa

O Honor Power 2 será ofertado em três cores diferentes. Reprodução / Honor

A empresa chinesa Honor anunciou a chegada do novo Honor Power 2 ao mercado chinês, com lançamento marcado para o dia 5 de janeiro de 2026. O comunicado veio através de uma publicação na rede social Weibo. O novo modelo se destaca pelo visual semelhante ao iPhone 17 Pro, especialmente na disposição das câmeras e na cor laranja.

No entanto, o diferencial do Honor Power 2 está na autonomia da bateria. Sabe-se que a capacidade do celular é elevada para além do convencional, mas a Honor se limitou a definir o smartphone como um "gigante da vida útil de bateria."

Bateria que impressiona

Segundo publicações divulgadas pela Honor no Weibo, o Power 2 já lidera rankings de duração de bateria e quatro listas de veículos de mídia renomados. Além da capacidade robusta de 10.080 mAh (mais que o dobro da apresentada pelos smartphones da Apple), o aparelho também oferece carregamento rápido de 80 W e suporta carregamento reverso (ou seja, pode recarregar outros dispositivos), de 27 W.

De acordo com a Honor, essa bateria geraria 20,3 horas de tela ativa, 22 horas de reprodução de vídeo e até 14,2 horas jogando sem parar.

Ficha técnica do Honor Power 2

Mesmo que a Honor não tenha confirmado mais detalhes do aparelho, vazamentos apontam que ele terá a seguinte ficha técnica:

Tela OLED LTPS de 6,79 polegadas com resolução 1,5K, 120Hz e brilho de até 8.000 nits;

Plataforma Dimensity 8500 Elite;

RAM: 12 GB;

Armazenamento: 256 GB ou 512 GB;

Câmera frontal de 16 MP;

Câmera principal dupla: Sensor; primário de 50 MP;

Sensor secundário de 5 MP;

Sensor secundário de 5 MP; Bateria de 10.080mAh com carga de 80W;

Sistema Android 16 com interface MagicOS 10.

Outros detalhes do lançamento

Ainda sem previsão de preço, o smartphone será lançado nas cores Sunrise Orange, que rivaliza com o iPhone 17 Pro, Midnight Black e Snow White.