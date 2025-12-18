O celular da Xiaomi que fez o iPhone "ficar para trás" entre os mais desejados de 2025

O dispositivo da Xiaomi superou o iPhone 17 principalmente no custo-benefício. Reprodução / Xiaomi Brasil

O modelo Poco X7 Pro, lançado em janeiro pela Xiaomi, aparece em segundo lugar entre os produtos mais desejados pelos brasileiros em 2025, segundo relatório do Google. O celular desbancou o iPhone 17, que apareceu em quarto lugar.

A aparição do Poco X7 Pro como o segundo produto mais desejado, atrás apenas do boneco Labubu, pode indicar uma mudança no comportamento do consumidor brasileiro, que está cada vez mais atento à relação entre custo e benefício.

Por que o Poco X7 Pro ficou tão popular?

Com o celular gamer Poco X7 Pro, a Xiaomi se destacou no cenário da tecnologia e hoje é uma competidora que ameaça os lançamentos de peso da Apple e da Samsung. O aparelho atingiu 1.863.133 pontos no ranking da plataforma de benchmark AnTuTu, número que comprova o bom desempenho do dispositivo, que também foi comparado a modelos premium.

O lançamento do novo modelo chinês combina uma performance elevada com ótimo custo-benefício. Com bateria de 6.000 mAh e tela com taxa de atualização de 120 Hz, o Poco X7 Pro ainda é resistente à água e poeira com certificação IP68.

Poco X7 Pro x iPhone 17

Em relação ao processador, o modelo chinês possui litografia de quatro nanômetros. Ele se destaca pela tela maior, com brilho de pico mais elevado e tecnologia PWM. No quesito bateria, o Poco X7 Pro leva vantagem ao superar os 3.692 mAh do iPhone 17.

Por outro lado, o iPhone 17 é melhor em aspectos como fotografia e qualidade de vídeo. Também oferece conectividades mais avançadas e um processador mais eficiente, fabricado em litografia de três nanômetros, superando o Poco X7 Pro.

Mesmo assim, o dispositivo da Xiaomi ainda foi o preferido pelos brasileiros e muito disso se deve ao preço. Atualmente, o iPhone 17 na versão original custa cerca de 263% a mais que o Poco X7 Pro, e a diferença salta 468% em relação ao iPhone 17 Pro Max.

Os celulares mais desejados do ano no Google

Poco X7 Pro (2° lugar); iPhone 17 Apple (3° lugar); iPhone 16 Apple (5° lugar); Galaxy S24 (13° lugar); Galaxy A55 (26° lugar).