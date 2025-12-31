Meteoro de brilho intenso é registrado por observatório no RS; veja vídeo

Bólido ingressou na atmosfera a uma altitude de 92 quilômetros. Observatório Heller & Jung / Divulgacao

O Observatório Heller & Jung, de Taquara, na Região Metropolitana de Porto Alegre, registrou a passagem de um meteoro fireball no RS, na noite de terça-feira (30).

O bólido de magnitude (brilho) -9 ingressou na atmosfera a uma altitude de 92 quilômetros e se extinguiu sobre a área de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste.

— Talvez o último grande fireball de 2025, encerrando um ano com várias quedas de fireballs não registradas em 2024", diz o professor Carlos Jung.

Conforme os pesquisadores, foram 7 segundos de duração desde a entrada até a extinção do meteoro.

A denominação fireball se dá por terem brilho elevado e serem fragmentos de um cometa ou asteroide maior.