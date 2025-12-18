Lançamento de satélites da Starlink na Califórnia forma rastro brilhante visto no RS; veja vídeo

Moradores de várias regiões do Rio Grande do Sul se surpreenderam na noite de quarta-feira (17) ao ver um rastro brilhante cortando o céu. Houve quem pensasse em objeto voador não identificado (ovni), mas a explicação é bem mais simples. Segundo o Observatório Heller & Jung, o fenômeno foi provocado por mais um lançamento da constelação Starlink.

A Starlink é um braço da SpaceX, a companhia de exploração espacial de Elon Musk. Com a empresa, o grupo trabalha para lançar e formar uma "constelação" de satélites para levar conexão de internet a áreas remotas com pouca ou nenhuma estrutura.

A SpaceX colocou novos satélites em órbita usando o foguete Falcon 9, em uma missão que partiu da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia.

O observatório fica localizado em Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre. A imagem foi registrada por volta das 20h28min no quadrante sudoeste, quando a luz do sol ainda iluminava a trilha dos satélites.

Explicação do fenômeno

A razão pela qual objetos lançados ao espaço podem ser vistos em diferentes pontos do planeta está ligada à combinação de altitude, velocidade e iluminação solar. O observatório explica a seguir.

Reflexo do sol

Satélites não têm luz própria. O brilho que vemos é a luz solar refletida por suas superfícies. Como eles estão a centenas ou milhares de quilômetros de altura, continuam iluminados pelo sol mesmo quando, para quem está no solo, já é noite.

Movimento acelerado

Em órbita baixa, como a dos satélites Starlink ou da Estação Espacial Internacional, a velocidade é de cerca de 27 mil km/h. Isso faz com que cruzem o céu rapidamente e possam ser observados em diferentes países em questão de minutos.

Altura e alcance

Quanto maior a altitude, maior a área da Terra que consegue enxergar o objeto. Em alguns casos, é possível vê-los a até 500 quilômetros de distância da trajetória.

Órbitas fixas

Satélites geoestacionários, que ficam a cerca de 36 mil quilômetros de altura, permanecem "parados" em relação à Terra, garantindo visibilidade contínua de quase um hemisfério inteiro.

Logo após o lançamento, os satélites permanecem próximos uns dos outros, formando uma espécie de linha brilhante no céu. Isso acontece porque eles compartilham a mesma órbita inicial, estão em baixa altitude e refletem bastante luz solar, especialmente quando os painéis solares estão posicionados para captar energia.

Os satélites da Starlink ficam em órbita terrestre baixa, a uma altitude de cerca de 550 quilômetros, o que significa que eles estão próximos da Terra (inclusive, é possível vê-los daqui), tornando o envio de sinal bem mais rápido. Para comparação, os satélites geoestacionários ficam a uma distância de 35 mil quilômetros.