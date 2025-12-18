Ciência e Tecnologia

Clarão no céu
Notícia

Lançamento de satélites da Starlink na Califórnia forma rastro brilhante visto no RS; veja vídeo

Registro foi feito pelo Observatório Heller & Jung na noite de quarta-feira

Madu Brito

Guilherme Jacques

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS