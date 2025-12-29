iPhone 17 Pro, iPhone 17 e iPhone Air: quais são as diferenças das câmeras dos aparelhos da Apple?

Ler resumo

Linha iPhone 17 trouxe avanços nas câmeras. Instagram / @theapplehub / Reprodução

A linha iPhone 17 marcou uma mudança importante na estratégia da Apple para fotografia móvel. Pela primeira vez, a empresa norte-americana lançou, no mesmo ciclo, modelos com propostas claramente diferentes no conjunto de câmeras.

Enquanto o iPhone 17 Pro aposta em um sistema avançado com três lentes e zoom óptico de até 8x, o iPhone 17 mantém um conjunto duplo mais equilibrado. Já o iPhone Air segue um caminho oposto: design mais simples e apenas uma câmera traseira.

Apesar das diferenças no hardware, os três aparelhos compartilham tecnologias centrais, como o sistema de câmera Fusion de 48 megapixels, novos recursos de retrato, gravação em Dolby Vision e câmera frontal de 18 megapixels.

Ainda assim, o desempenho fotográfico muda bastante conforme o perfil de uso. A seguir, veja o que muda entre os modelos.

O que todos os iPhones 17 têm em comum nas câmeras

Independentemente da versão, a Apple equipou toda a linha iPhone 17 com a câmera Fusion de 48 MP. Na prática, o sistema combina informações captadas em altíssima resolução para gerar imagens finais de 24 MP. O objetivo é equilibrar qualidade, nitidez, brilho e cores com arquivos mais leves, algo que impacta diretamente no armazenamento e no processamento.

Outro ponto em comum é o novo modo Retrato. Os aparelhos identificam automaticamente pessoas, animais ou objetos em primeiro plano, registrando informações de profundidade mesmo quando o modo não é ativado manualmente. Depois, o usuário pode ajustar o foco e a intensidade do desfoque, ampliando a flexibilidade na edição.

Na gravação de vídeo, todos os modelos filmam em Dolby Vision em até 4K a 120 quadros por segundo, garantindo movimentos mais suaves e melhor alcance dinâmico. As selfies também seguem o mesmo padrão: câmera frontal de 18 MP com tecnologia Center Stage, que usa inteligência artificial para manter o rosto centralizado durante chamadas de vídeo e gravações.

iPhone 17 Air

Equipado com o chip A19 Pro, o mesmo da linha Pro, o iPhone Air consegue rodar todos os recursos de inteligência artificial da Apple. Apple / Reprodução

O iPhone Air traz apenas uma lente traseira, de 48 MP, integrada ao sistema Fusion. Mesmo com apenas um sensor físico, o aparelho oferece zoom óptico de 2x, obtido por recorte inteligente do sensor, sem perda significativa de qualidade.

Por outro lado, o Air não conta com lente ultra-angular nem com fotografia macro. Isso limita os enquadramentos possíveis, especialmente para quem costuma fotografar paisagens amplas ou detalhes muito próximos. A proposta aqui é atender quem prioriza design, leveza e fotografia casual, sem recursos avançados.

Apesar disso, o modelo não fica para trás em software. Equipado com o chip A19 Pro, o mesmo da linha Pro, o iPhone Air consegue rodar todos os recursos de inteligência artificial da Apple, incluindo melhorias automáticas de imagem, reconhecimento de cena e ajustes de cor em tempo real.

iPhone 17

O iPhone 17 adota um conjunto de duas câmeras traseiras: a principal de 48 MP e uma ultra-angular, também de 48 MP. Com isso, passa a oferecer mais opções de enquadramento, especialmente para fotos de grupo e paisagens.

No zoom, o modelo permite alternar entre 0,5x, usando a lente ultra-angular, e 2x, com a lente principal. Embora não conte com teleobjetiva dedicada, o desempenho atende bem quem busca flexibilidade sem entrar no segmento premium.

iPhone 17 adota um conjunto de duas câmeras traseiras: a principal de 48 MP e uma ultra-angular, também de 48 MP. Apple / Reprodução

Um diferencial importante em relação ao Air é a fotografia macro. O iPhone 17 consegue identificar automaticamente quando o objeto está muito próximo e ajusta o foco para capturas detalhadas, recurso ausente no modelo mais simples.

A câmera frontal também evoluiu nesta geração. Após anos mantendo sensores de 12 MP, a Apple elevou a resolução para 18 MP, permitindo selfies mais detalhadas e cortes sem perda significativa de qualidade. Outro detalhe é o novo sensor quadrado, que facilita selfies na horizontal sem precisar girar o aparelho.

iPhone 17 Pro e Pro Max

O iPhone 17 Pro e Pro Max são os modelos mais completos da linha quando o assunto é câmera. Ele traz três sensores traseiros de 48 MP: principal, ultra-angular e uma nova teleobjetiva periscópica, além de uma frontal de 18 MP.

Essa configuração permite zoom óptico em quatro níveis: 0,5x, 2x, 4x e até 8x, oferecendo grande flexibilidade para fotografar desde paisagens até objetos distantes.

iPhone 17 Pro e Pro Max trazem três sensores traseiros de 48 MP: principal, ultra-angular e uma nova teleobjetiva periscópica, além de uma frontal de 18 MP. Apple / Reprodução

A lente teleobjetiva é um dos grandes destaques da geração. Além da alta resolução, ela conta com estabilização óptica avançada e foco automático, garantindo imagens mais nítidas mesmo em ampliações elevadas. O zoom digital chega a 40x, embora com perda gradual de qualidade.

Assim como o iPhone 17, o modelo Pro também conta com fotografia macro automática. No vídeo, porém, ele se diferencia ainda mais: além do Dolby Vision em 4K, oferece suporte a ProRes, gravação espacial e modos avançados voltados para criadores de conteúdo e produções profissionais.

Qual iPhone 17 tem a melhor câmera?

Para quem busca o máximo de recursos, especialmente zoom e controle avançado de foto e vídeo, o iPhone 17 Pro é claramente superior. O conjunto triplo e a nova teleobjetiva colocam o modelo em outro patamar.

O iPhone 17 surge como uma opção intermediária interessante, oferecendo versatilidade, macro e boa qualidade geral sem o custo mais elevado da linha Pro. Já o iPhone Air, por sua vez, atende quem quer boas fotos no dia a dia, mas abre mão de múltiplas lentes em troca de um design diferenciado e leveza.

