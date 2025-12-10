Instagram lança função que dá ao usuário mais controle sobre o algoritmo

Meta disse que agora as pessoas podem indicar diretamente à plataforma quais temas querem ver. FABIO PRINCIPE / stock.adobe.com

O Instagram apresentou, nesta quarta-feira (10), um novo recurso impulsionado por inteligência artificial (IA) que permite aos usuários ver e ajustar o algoritmo que configura a seção de Reels, o que a empresa promove como um avanço pioneiro rumo a um maior controle por parte do usuário.

O aplicativo, propriedade da Meta, lançou "Seu algoritmo", acessível por meio de um ícone no canto superior direito do Reels, o feed de vídeos curtos. A função mostra os temas que o Instagram considera de interesse do usuário com base em seu histórico de visualizações.

Em uma publicação de seu blog, a Meta disse que agora as pessoas podem indicar diretamente à plataforma quais temas querem ver, com recomendações que se ajustam em tempo real.

Seleção de conteúdo

Reguladores e usuários exigem cada vez mais que as plataformas de redes sociais ofereçam maior transparência na seleção de conteúdo. Críticos dizem que o que se escolhe mostrar ao usuário pode criar "câmaras de eco", confirmando a informação ou opinião prévia que ele tenha sobre um tema, ou promover conteúdo nocivo.

Mas, para as empresas, os algoritmos são "o ingrediente secreto" para atrair a atenção dos usuários, portanto, costumam resistir a uma maior transparência.

— O Instagram sempre foi um lugar para se aprofundar nos seus interesses e se conectar com amigos — afirmou a empresa.

— À medida que seus interesses evoluem ao longo do tempo, queremos dar a você maneiras mais significativas de controlar o que vê.

O Instagram disse estar "liderando o caminho" ao oferecer esse nível de transparência e controle, e anunciou planos de ampliar o recurso para outras seções do aplicativo.

A ferramenta foi lançada nesta quarta-feira nos Estados Unidos e, segundo a empresa, em breve estará disponível mundialmente em inglês.

Enquanto isso, na Austrália, entrou em vigor nesta quarta a lei que proíbe menores de 16 anos de acessar redes sociais, em uma medida sem precedentes em todo o mundo.