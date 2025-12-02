Ciência e Tecnologia

"Tecnologia do futuro"
Notícia

Galaxy Z TriFold será vendido no Brasil? Veja ficha técnica e preço do celular que "vira tablet"

Primeiro dobrável triplo da Samsung se abre em três partes, alcança tela interna de dez polegadas e estreia neste mês na Coreia do Sul

Murilo Rodrigues

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS