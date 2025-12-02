Galaxy Z TriFold será vendido no Brasil? Veja ficha técnica e preço do celular que "vira tablet"

Ler resumo

O Galaxy Z TriFold utiliza um sistema de duas dobradiças em titânio. Samsung / Reprodução

A Samsung oficializou o Galaxy Z TriFold, seu primeiro smartphone tridobrável, capaz de se abrir em duas etapas até formar uma tela interna de dez polegadas, dimensão próxima a de um tablet compacto. O modelo chega ao mercado nesta terça-feira (2), com preço sugerido de 3.594.000 won, algo em torno de R$ 13 mil na conversão direta.

O anúncio marca a entrada da marca em uma categoria que vinha ganhando tração com rivais como o Huawei Mate XT, mas até então sem um concorrente direto da Samsung. Com engenharia revisada e recursos de inteligência artificial (IA) otimizados para telas grandes, o TriFold aposta em produtividade e portabilidade ao mesmo tempo.

Smartphone será vendido no Brasil?

A Samsung não confirma o lançamento do aparelho na América Latina. A fabricante cita somente a expansão para China, Taiwan, Singapura, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos ao longo dos meses seguintes ao lançamento sul-coreano.

Como é o celular que "vira tablet"

O Galaxy Z TriFold utiliza um sistema de duas dobradiças em titânio, que fazem a tela interna se dobrar para dentro, enquanto a tela externa permanece protegida na parte traseira. A estrutura foi projetada para reduzir desgaste, distribuir o peso entre os três painéis e proteger o display principal.

Aberto por completo, o aparelho forma um painel Dynamic AMOLED 2X LTPO de dez polegadas, resolução 2.160 x 1.584 pixels (QXGA+) e taxa de atualização de 120 Hz. O brilho máximo chega a 1.600 nits, e há uma câmera frontal de 10 MP no canto direito.

Ele é capaz de se abrir em duas etapas até formar uma tela interna de dez polegadas. Samsung / Reprodução

Quando fechado, o TriFold passa a funcionar como um smartphone tradicional, com tela externa de 6,5 polegadas, brilho máximo de 2.600 nits e proteção Gorilla Glass Ceramic 2. O conjunto inteiro pesa 309 gramas e mede 3,9 milímetros no ponto mais fino quando aberto.

O dispositivo conta ainda com certificação IP48, que oferece proteção contra poeira e submersão em água doce.

Potência, IA e plataforma voltada ao multitarefas

O TriFold é equipado com o chip octa-core Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 16 GB de RAM e opções de 512 GB ou 1 TB de armazenamento interno. Ele roda Android 16 com a interface One UI 8, adaptada para telas grandes.

Embora tenha três tela, o aparelho é bastante fino. Samsung / Reprodução

A interface permite até três aplicativos lado a lado no modo retrato, aproveitando a área expandida do aparelho. O destaque é a estreia do Samsung DeX autônomo, versão independente do modo desktop que transforma o próprio aparelho em uma estação de trabalho, sem a necessidade de um monitor externo.

Por fim, os recursos de IA incluem ainda Edição Generativa, Assistente de Fotos e o Gemini Live, agora com IA multimodal capaz de interpretar texto, imagem e áudio em conjunto.

Câmeras e bateria de maior capacidade entre os dobráveis da Samsung

O conjunto fotográfico traz sensor principal de 200 MP com estabilização óptica, teleobjetiva de 10 MP com zoom óptico de 3x, ultrawide de 12 MP e duas câmeras frontais de 10 MP, uma na tela externa e outra no painel interno.

Por sua vez, a bateria de 5.600 mAh é a maior já usada em um dobrável da linha Galaxy Z. O carregamento com fio é de 45 W, capaz de atingir 50% em cerca de meia hora, enquanto o carregamento sem fio chega a 15 W.

Ficha técnica do Galaxy Z TriFold