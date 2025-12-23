Ciência e Tecnologia

Explosão
"Anomalia" após decolagem provocou explosão de foguete desenvolvido por empresa sul-coreana, diz FAB

Voo durou pouco mais de um minuto. As causas do acidente serão investigadas em colaboração com técnicos da fabricante da aeronave

Zero Hora

