"Anomalia" após decolagem provocou explosão de foguete desenvolvido por empresa sul-coreana, diz FAB

O foguete HANBIT-Nano, desenvolvido pela empresa privada sul-coreana Innospace, lançado do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, às 22h13min de segunda-feira (22), colidiu com o solo após sofrer, conforme a Força Aérea Brasileira (FAB), uma anomalia. A aeronave explodiu pouco mais de um minuto após ser lançado.

O lançamento integrou a Operação Spaceward. A decolagem foi acompanhada em tempo real por equipes técnicas no CLA e por transmissões da Innospace.

A FAB afirma que os destroços caíram em uma área que pertence à Base de Alcântara e que as causas do acidente serão investigadas em colaboração com técnicos da fabricante do foguete.

A Força Aérea Brasileira confirmou ainda que todas as ações de segurança, rastreamento e coleta de dados foram realizadas conforme o planejado, garantindo que o lançamento fosse controlado e seguisse os parâmetros internacionais do setor espacial.

Como foi o lançamento

O voo durou pouco mais de um minuto. Na transmissão do evento, apareceu uma mensagem indicando que a equipe responsável identificou uma irregularidade durante o voo, que causou a explosão.

O foguete não estava tripulado, apenas levava experimentos científicos e dispositivos tecnológicos, que seriam usados em pesquisas desenvolvidas por instituições do Brasil e da Índia.

Após a explosão, a transmissão foi cortada.

O que diz a FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, nesta segunda-feira (22/12), no contexto da Operação Spaceward, o foguete HANBIT-Nano, da empresa sul-coreana Innospace, foi lançado às 22h13 (horário de Brasília) a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão (MA).

Na ocasião, após a saída da plataforma, o veículo iniciou sua trajetória vertical conforme previsto. No entanto, houve uma anomalia no veículo que o fez colidir com o solo.

Uma equipe da FAB e do Corpo de Bombeiros do CLA já foi enviada ao local para análise dos destroços e da área de colisão. Todas as ações sob responsabilidade da FAB para coordenação da operação, que envolvem segurança, rastreio e coleta de dados foram cumpridas exatamente conforme planejado, garantindo um lançamento controlado e dentro dos parâmetros internacionais do setor espacial.

As equipes técnicas da Innospace seguem atuando na análise dos dados e na apuração das causas do ocorrido, em conjunto com a FAB e com os demais órgãos e instituições envolvidos na operação.