Empresa aposta em IA, minimercados autônomos e etiquetas digitais para transformar a experiência alimentar; assista 

O novo episódio do Radar de Inovação apresenta as soluções tecnológicas que estão modernizando a operação da Sodexo Brasil, empresa que oferece serviços de alimentação e facilities. A convidada é Danielle Totti, vice-presidente de Estratégia, Marketing, Comercial e Performance da empresa, que explica como a organização utiliza pesquisas para entender o comportamento dos diferentes públicos que atende, com prestação de serviços para segmentos de educação, indústria e ambientes corporativos.

Entre as iniciativas em desenvolvimento, Danielle destaca o cardápio inteligente criado em parceria com uma empresa brasileira e apoiado por inteligência artificial (IA). A ferramenta cruza dados de satisfação dos consumidores, informações contratuais e sazonalidade dos ingredientes para indicar a melhor composição das refeições para cada operação.

A executiva também fala sobre a iniciativa das etiquetas digitais, integradas ao sistema de cardápios, que exibem informações de ingredientes, alergênicos e calorias, para que os consumidores possam escolher sua alimentação de forma consciente.

Leia Mais Como o maior site de compras de Brasil está usando IA para completar anúncios e facilitar descrições; assista

Além disso, a Sodexo tem um programa que combate o desperdício ao medir perdas em todas as etapas da produção, o WasteWatch, que mapeia todas as etapas da produção e consumo dos alimentos de forma digitalizada e já aplicado em grande parte dos restaurantes da empresa. A modernização da empresa inclui ainda a expansão de minimercados e cafeterias, além de minimercados autônomos voltados a diferentes perfis e momentos de consumo.