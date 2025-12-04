Como o maior site de compras de Brasil está usando IA para completar anúncios e facilitar descrições; assista 

O novo episódio do Radar de Inovação destaca como a OLX, uma das maiores plataformas de compra e venda do país, vem acelerando o uso de inteligência artificial para aprimorar a experiência de milhões de usuários. O programa recebe Marcelo Wendling, CTO do grupo, que também conta com a Zap Imóveis e a Viva Real, para falar sobre a transformação tecnológica da empresa e o impacto dessas soluções para quem compra e vende pela internet.

Durante a conversa, o executivo destaca a chegada de uma ferramenta que preenche automaticamente anúncios com o uso de inteligência artificial a partir de uma foto enviada pelo usuário. A solução identifica o objeto e sugere informações relevantes, reduzindo o tempo de publicação e aumentando a qualidade dos anúncios na plataforma.

Outra tecnologia desenvolvida pelo grupo é o sistema que agrupa anúncios duplicados de imóveis, evitando que o usuário visualize repetidamente o mesmo apartamento cadastrado por diferentes imobiliárias. Além destes sistemas, a OLX também desenvolveu um modelo de busca conversacional, ancorado em IA, em que o indivíduo escreve seus interesses de compra e especificidades que procura em um imóvel e o assistente filtra e direciona para os itens que se enquadram naquela demanda.