A busca pelo aumento da presença feminina na área de tecnologia e inovação é tema do podcast Radar de Inovação desta semana. No episódio, o apresentador Tércio Saccol recebe a presidente da Procempa, Leticia Batistela, e a cofundadora do Ladies in Tech, Aline Busch, para falar sobre as oportunidades e os principais desafios enfrentados pelas mulheres neste ambiente.

As convidadas falam sobre a falta de referências femininas em cargos de liderança do ambiente tecnológico, as possibilidades do futuro para estas profissionais, a baixa inscrição de mulheres em concursos públicos do setor, entre outros assuntos. Leticia e Aline também comentam a respeito das próprias trajetórias e as atuais iniciativas que lideram.

— Mulher tem, só falta dar o palco pra mulher. A gente não quer cota, a gente quer participar por experiência, por poder falar sobre o assunto — comenta.