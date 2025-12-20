Celulares com câmeras profissionais? Veja os smartphones que tiram fotos "quase perfeitas"

O iPhone 17 Pro Max está entre os aparelhos que se destacam pela qualidade das câmeras. seoashi / stock.adobe.com

Uma nova geração de dispositivos móveis busca superar a "foto básica" e criar imagens quase profissionais. Os modelos, independente da luz do ambiente ou da distância do objeto fotografado, procuram capturar fotos perfeitas.

Foi pensando nisso que Zero Hora listou os aparelhos que se destacaram pela qualidade de suas câmeras e resolução de imagens. Confira a seguir:

iPhone 17 Pro Max

O iPhone 17 Pro Max de 2025 possui um sistema triplo de câmeras de 48 MP (principal, ultra-angular e teleobjetiva), oferecendo zoom de qualidade óptica de até 8x e nitidez em todas as lentes. Além disso, a câmera frontal garante selfies e chamadas de vídeo superiores, com enquadramento que se adapta ao número de pessoas na cena.

Câmera principal: 48 MP (f/1.6);

Frontal: 18 MP (f/1.9);

Telefoto: 48 MP (f/2.8);

Ultrawide: 48 MP (f/2.2);

Zoom: óptico de até 8x (com qualidade óptica) e digital até 40x, com alcance total de 16x.

Huawei Pura 80 Ultra

O Huawei Pura 80 Ultra lidera a fotografia móvel com seu sensor de uma polegada e abertura variável, garantindo capturas profissionais em qualquer luz. O dispositivo inova com a primeira teleobjetiva dupla alternável do setor, oferecendo zooms ópticos com clareza e consistência de cores.

Câmera principal: 50 MP com estabilização de imagem (f/1.6 a f/4.0);

Frontal: 13 MP (f/2.0);

Ultra grande angular: 40 MP (f/2.2);

Teleobjetiva: 50 MP (f/2.4);

Teleobjetiva: 12,5 MP (f/3.6);

Zoom: óptico de 3.7x e 9.4x com alta qualidade e pouca perda de detalhes, além do zoom digital que pode chegar a 100x.

Galaxy S25 Ultra

O Galaxy S25 Ultra é o líder em resolução, com um sensor principal que captura detalhes microscópicos. Seu avançado Quad Tele System também oferece versatilidade profissional, aprimorado por inteligência artificial para máxima clareza em longas distâncias.

Câmera principal: 200 MP (f/1.7);

Frontal: 12 MP (f/2.2);

Ultrawide: 50 MP (f/1.9);

Teleobjetiva: 10 MP (f/2.4);

Teleobjetiva periscópio: (f/3.4);

Zoom: óptico de 3x e 10x (ou 5x e 10x, dependendo da fonte) com lentes dedicadas e atinge um zoom digital de até 100x.

Xiaomi 15T Pro

O Xiaomi 15T Pro de 2025 oferece um sistema de câmera tripla que entrega qualidade de imagem de nível principal, notável por seu zoom óptico de 5x e processamento de imagem. A câmera principal de 50 MP com um sensor grande garante fotos nítidas e detalhadas, mesmo em condições de pouca luz, com as opções de cores adicionando um toque profissional.

Câmera principal: 50 MP (f/1.68);

Frontal: 32 MP (f/2.2);

Ultrawide: 12 MP (f/2.2);

Teleobjetiva: 50 MP (f/2.4);

Zoom: óptico de 5x e atinge um zoom digital de até 100x.

Motorola Edge 50 Ultra

O Motorola Edge 50 Ultra oferece um conjunto de câmeras de alta qualidade, com sensores de alta resolução que garantem cores precisas e tons de pele naturais. O sistema é aprimorado por recursos de IA (moto ai) que otimizam as capturas em diferentes cenários e condições de luz.

Câmera principal: 50 MP com estabilização de imagem (f/1.68);

Frontal: 50 MP (f/1.95);

Teleobjetiva: 64 MP (f/2.4);

Híbrida: 50 MP (f/2.0);

Zoom: óptico de 3x e um zoom digital/híbrido que chega a 30x ou até 100x.

Jovi V50 5G

O Jovi V50 se destaca por oferecer uma experiência fotográfica de nível profissional em retratos, utilizando três câmeras de 50 MP (principal, ultra-angular e frontal). Seu desempenho é notável em condições de pouca luz, graças ao sensor principal com OIS e aos recursos de iluminação por IA (Aura Light) na câmera traseira.