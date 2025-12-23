Ciência e Tecnologia

Operação Spaceward
Foguete explode após primeira tentativa de lançamento no Brasil

Equipe responsável identificou uma irregularidade durante a decolagem. O veículo espacial permaneceu em voo por pouco mais de um minuto

Murilo Rodrigues

