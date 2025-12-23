Foguete explode após primeira tentativa de lançamento no Brasil

Ler resumo

Missão colocou em voo o primeiro veículo espacial comercial a partir do território nacional. youtube.com/@INNOSPACE / Reprodução

O primeiro foguete comercial lançado a partir de território brasileiro explodiu pouco mais de um minuto após o seu lançamento, nesta segunda-feira (22). Durante a transmissão do evento, uma mensagem indicou que a equipe responsável identificou uma irregularidade durante o voo.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que uma anomalia no veículo fez com que ele colidisse com o solo, sem dar mais detalhes sobre o que teria acontecido. A corporação ainda afirmou que uma análise dos destroços será realizada e que investiga a causa da explosão.

O foguete HANBIT-Nano foi lançado do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, em uma operação inédita conduzida pela FAB em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). Após três adiamentos, a missão ocorreu às 22h13min.

O lançamento integrou a Operação Spaceward. A decolagem foi acompanhada em tempo real por equipes técnicas no CLA e por transmissões da empresa sul-coreana Innospace, responsável pelo desenvolvimento do foguete.

Por que o lançamento é inédito no Brasil?

Apesar de o Centro de Lançamento de Alcântara existir desde os anos 1980, o país nunca realizou um lançamento orbital comercial antes da tentativa desta segunda-feira. O principal entrave, por décadas, foi diplomático e regulatório, já que operações com empresas estrangeiras exigem acordos internacionais de proteção tecnológica.

Segundo o diretor de Gestão de Portfólio da AEB, Rodrigo Leonardi, a situação mudou após a assinatura do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas com os Estados Unidos, que permitiu a utilização comercial da base por operadores internacionais. A Innospace foi a primeira empresa a concluir todas as etapas técnicas e legais para lançar um foguete a partir de Alcântara.

Segurança monitorada antes e durante o voo

A Innospace foi a primeira empresa a concluir todas as etapas técnicas e legais para lançar um foguete a partir de Alcântara. Innospace / FAB / Reprodução

Antes da autorização final, a FAB realizou uma série de verificações técnicas, incluindo pressão nos tanques de combustível, funcionamento dos sistemas de ignição, softwares embarcados e condições meteorológicas, como vento, chuva e descargas elétricas.

Atualmente, o Brasil trabalha no desenvolvimento de dois foguetes orbitais nacionais, o VLM, em parceria com a Força Aérea, e o MLBR, com a iniciativa privada. Ainda não há data para que esses veículos se tornem operacionais.

— Ainda não temos uma data de quando estarão prontos, mas estamos investindo para, em algum momento, termos um veículo lançador próprio — diz Leonardi.

Veja o lançamento na íntegra

O que diz a FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, nesta segunda-feira (22/12), no contexto da Operação Spaceward, o foguete HANBIT-Nano, da empresa sul-coreana Innospace, foi lançado às 22h13 (horário de Brasília) a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão (MA).

Na ocasião, após a saída da plataforma, o veículo iniciou sua trajetória vertical conforme previsto. No entanto, houve uma anomalia no veículo que o fez colidir com o solo.

Uma equipe da FAB e do Corpo de Bombeiros do CLA já foi enviada ao local para análise dos destroços e da área de colisão. Todas as ações sob responsabilidade da FAB para coordenação da operação, que envolvem segurança, rastreio e coleta de dados foram cumpridas exatamente conforme planejado, garantindo um lançamento controlado e dentro dos parâmetros internacionais do setor espacial.

As equipes técnicas da Innospace seguem atuando na análise dos dados e na apuração das causas do ocorrido, em conjunto com a FAB e com os demais órgãos e instituições envolvidos na operação.