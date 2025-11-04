O celular da Xiaomi mais poderoso vendido no Brasil; descubra o preço 

Com preço sugerido de R$ 8.999, o celular chega acompanhado do Xiaomi 15T, versão mais acessível da linha. Xiaomi / Reprodução

Em outubro, a Xiaomi lançou oficialmente no Brasil o Xiaomi 15T Pro, modelo mais avançado da marca disponível no país. Com preço sugerido de R$ 8.999, o aparelho chega acompanhado do Xiaomi 15T, versão mais acessível da linha.

O dispositivo conta com processador MediaTek Dimensity 9400+, bateria de 5.500 mAh e novos recursos de inteligência artificial no sistema operacional. A linha substitui os modelos 14T e 14T Pro, com versões aprimoradas em desempenho, fotografia e conectividade.

A seguir, veja o que se sabe sobre o novo aparelho da Xiaomi.

Xiaomi 15T Pro

Tela e desempenho

O smartphone vem equipado com um painel AMOLED de 6,83 polegadas, com resolução 1,5K, taxa de atualização de 144 Hz e brilho máximo de 3.200 nits.

Em relação à proteção, o aparelho conta com o vidro Gorilla Glass 7i para proteger a parte frontal do aparelho, enquanto a certificação IP68 é responsável pela resistência à água e poeira.

A tela é um dos pontos de destaque do Xiaomi 15T Pro. Xiaomi / Reprodução

O Xiaomi 15T Pro utiliza o processador octa-core MediaTek Dimensity 9400+, produzido em litografia de 3 nanômetros. Nos testes de benchmark do Antutu, o aparelho atingiu 2,68 milhões de pontos, desempenho que o colocou entre os mais potentes da atualidade.

Segundo comparativos de desempenho, o dispositivo, que conta com 12 GB de memória RAM LPDDR5X, deve se posicionar abaixo dos smartphones equipados com o chip Snapdragon 8 Elite, como o Xiaomi 17 Pro Max, mas apresenta ganho aproximado de 30% em relação à geração anterior.

Construção

O Xiaomi 15T pro tem corpo em alumínio e acabamento em vidro. O design segue linhas semelhantes às do iPhone, com bordas arredondadas e módulo de câmera distribuído de forma parecida.

O modelo está disponível nas cores Preto, Cinza e Mocha Gold, com peso de 210 gramas.

O design é discreto e lembra os iPhones mais recentes. Xiaomi / Reprodução

Câmeras Leica com zoom óptico de 5x

A parceria entre Xiaomi e Leica permanece nas linhas mais avançadas da marca. O sensor principal de 50 MP (f/1.6) oferece estabilização óptica (OIS) e promete captar imagens com excelente nível de detalhamento e alcance dinâmico.

A grande novidade está na lente teleobjetiva periscópica, que agora oferece zoom óptico real de 5x (115 mm), também com OIS.

A parceria entre Xiaomi e Leica é um dos principais diferenciais das linhas mais avançadas da marca chinesa. Xiaomi / Reprodução

Conforme o portal GSMArena, o sistema de câmeras do Xiaomi foi descrito como "limpo e consistente", com boa nitidez e cores equilibradas, mesmo no modo Vibrant da Leica. O site ainda falou do desempenho da lente periscópica em ambientes bem iluminados e da qualidade considerada "acima da média" em retrato e fotos macro.

Em cenários noturnos, o GSMArena observou que o sensor principal mantém baixo nível de ruído e bom contraste, embora a exposição automática resulte em tons mais frios. Já o TechRadar elogiou um "salto notável em fotografia com zoom e o equilíbrio natural das cores".

Bateria e recarga

Segundo a Xiaomi, o 15T Pro pode alcançar 15,2 horas de uso contínuo. Xiaomi / Reprodução

A capacidade de bateria subiu de 5.000 mAh (no 14T Pro) para 5.500 mAh. Segundo a Xiaomi, o 15T Pro pode alcançar 15,2 horas de uso contínuo, enquanto os testes do GSMArena registraram 16h24min de uso ativo.

O modelo também oferece carregamento rápido de 90 W via cabo, capaz de completar a carga em aproximadamente 36 minutos, e suporte a carregamento sem fio de 50 W. Há ainda modos que limitam a velocidade de carga para preservar a vida útil da bateria.

Sistema e recursos

O Xiaomi 15T Pro sai de fábrica com Android 15 e a interface HyperOS 2.0. A atualização para o HyperOS 3.0, baseada no Android 16, está prevista para ocorrer ainda neste trimestre. O sistema também conta com integração com o Google Gemini e o novo pacote de inteligência artificial HyperAI, com ferramentas de transcrição, tradução e edição de fotos automáticas.

Xiaomi 15T já está começando a receber atualização para Android 16 e HyperOS 3. Xiaomi / Reprodução

Entre os recursos de conectividade, o modelo inclui Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, infravermelho e eSIM. O modelo também conta com o sistema Xiaomi Astral Communication, que permite chamadas diretas entre dispositivos da linha mesmo sem rede celular ou Wi-Fi, recurso voltado para situações de uso em áreas remotas, como trilhas.

Preço e disponibilidade

Os modelos da linha 15T já estão disponíveis nas lojas oficiais da marca no Brasil. A empresa ressalta que produtos adquiridos fora desses canais, como importado de terceiros, não contam com garantia nem suporte técnico nacional.

Veja os preços praticados no Brasil:

Xiaomi 15T (512 GB): R$ 7.499

Xiaomi 15T Pro (512 GB): R$ 8.999

Ficha técnica do Xiaomi 15T Pro

Tela: AMOLED 6,83 polegadas, 1,5K, 144 Hz, 3.200 nits, Gorilla Glass 7i

AMOLED 6,83 polegadas, 1,5K, 144 Hz, 3.200 nits, Gorilla Glass 7i Processador: MediaTek Dimensity 9400+

MediaTek Dimensity 9400+ RAM: 12 GB

12 GB Armazenamento: 256 GB, 512 GB ou 1 TB

256 GB, 512 GB ou 1 TB Câmeras traseiras: 50 MP (principal, OIS) + 50 MP (tele 5x, OIS) + 13 MP (ultrawide)

50 MP (principal, OIS) + 50 MP (tele 5x, OIS) + 13 MP (ultrawide) Frontal: 32 MP (4K a 30 fps)

32 MP (4K a 30 fps) Bateria: 5.500 mAh; 90 W com fio, 50 W sem fio

5.500 mAh; 90 W com fio, 50 W sem fio Sistema: Android 15 com HyperOS 2 (atualizável para 3)

Android 15 com HyperOS 2 (atualizável para 3) Som: Estéreo com Dolby Atmos

Estéreo com Dolby Atmos Certificação: IP68

IP68 Peso: 210 g

210 g Cores: Preto, Cinza e Mocha Gold