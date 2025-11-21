A rede social X apresenta instabilidade nesta sexta-feira (21). De acordo com relatos de usuários no site Downdetector, os problemas começaram por volta do meio-dia, quando haviam cinco notificações.
Às 12h48min, o número de reclamações sobre instabilidade na plataforma saltou para 1.699.
O problema afeta o funcionamento do site e aplicativo para celular do antigo Twitter.
A busca pelos termos relacionados à queda do serviço também aparece em alta no Google Trends, ferramenta de monitoramento do buscador.
