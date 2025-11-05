Ciência e Tecnologia

"Lua do Caçador"
Notícia

Superlua: como observar o fenômeno hoje à noite

Ápice da fase cheia será às 22h19min, mas o melhor horário para observar o fenômeno é logo após o pôr do sol

Murilo Rodrigues

