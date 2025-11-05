Superlua: como observar o fenômeno hoje à noite

Fenômeno acontece quando o satélite natural atinge sua fase cheia no ponto mais próximo da Terra em sua órbita. Observatório Heller & Jung / Reprodução

O céu da noite desta quarta-feira (5) será iluminado pela segunda superlua de 2025, e também a penúltima do ano. Ela poderá ser observada a olho nu em todo o Brasil, desde que as condições do tempo sejam favoráveis.

Esse fenômeno, conhecido neste mês como "Lua do Caçador" (entenda mais abaixo), acontece quando o satélite natural atinge sua fase cheia no ponto mais próximo da Terra em sua órbita, o chamado perigeu.

Segundo o astrônomo Carlos Fernando Jung, coordenador do Observatório Heller & Jung, de Taquara, o fenômeno é simples de compreender, mas visualmente marcante:

— Será enorme. A Lua estará muito próxima do perigeu, a cerca de 356.980 quilômetros da Terra. Nessa posição, aparece até 14% maior e 30% mais brilhante que o habitual. Só não pode estar nublado — explica o pesquisador.

O ápice da fase cheia será às 22h19min (horário de Brasília), mas o melhor horário para observar o fenômeno é logo após o pôr do sol, quando o disco lunar surge no horizonte. Hoje, a Lua deve nascer por volta das 19h19min em Porto Alegre.

Como acompanhar a superlua hoje

O fenômeno poderá ser acompanhado a olho nu. Mesmo sem necessidade de telescópios ou binóculo, o satélite já se mostrará maior e mais luminoso do que o normal.

O ideal é escolher um local com boa visibilidade do horizonte leste e baixa iluminação artificial. Para quem quiser registrar o momento, o modo noturno dos celulares já é suficiente para captar o brilho intenso do fenômeno.

Dicas para observar a superlua:

Procure locais altos ou abertos, como praças, orlas e mirantes;

Evite áreas com postes ou fachadas iluminadas, que reduzem o contraste;

Se possível, use tripé ou apoio para fotografar e evitar tremores;

O melhor horário é entre 19h e 20h, logo após o pôr do sol;

Aponte o olhar para o leste, de onde a Lua surgirá no horizonte;

Para registrar, ative o modo noturno ou astrofotografia no celular.

Por que "superlua"?

O termo superlua foi criado em 1979 pelo astrólogo americano Richard Nolle para descrever uma lua cheia que ocorre próxima ao perigeu, quando a distância da Terra é inferior a 360 mil quilômetros.

Apesar de não ser um conceito formal da astronomia, o nome se popularizou por ressaltar a diferença perceptível no tamanho e no brilho do satélite.

— Normalmente, todas as superluas são assim. É o mesmo princípio físico, muda apenas o grau de proximidade — afirma Jung.

Enquanto uma lua cheia comum pode estar a mais de 400 mil quilômetros da Terra, nas superluas a proximidade faz com que o disco lunar geralmente pareça cerca de 8% maior e 16% mais brilhante, segundo Jung.

Por que "L ua do Caçador "?

Geralmente a superlua de novembro é chamada de Lua do Castor, mas neste ano ela traz uma nomenclatura diferente: Lua do Caçador (Hunter’s Moon).

O título vem de antigas culturas do Hemisfério Norte e era usado para identificar a primeira lua cheia após a Lua da Colheita, que marca o período mais próximo do equinócio de outono.

A última vez que a Lua de novembro recebeu oficialmente esse título foi em 2020, e a próxima ocorrerá apenas em 2028.

As próximas superluas do ano

De acordo com o Observatório Nacional, 2025 terá três superluas no total. Após a noite desta quarta-feira, restará apenas uma superlua em 2025, prevista para o início de dezembro, veja o calendário:

6 de outubro: Lua da Colheita

5 de novembro: Lua do Caçador

4 de dezembro: Lua Fria.

Buscas por "superlua" disparam no Google Trends

Com a chegada da data, os usuários foram até o buscador procurar informações detalhadas sobre o fenômeno que ocorre nesta noite. O Google Trends mostra a tendência de buscas ao longo da manhã de quarta-feira (5). Veja:

