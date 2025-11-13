Startup cria tecnologia que faz gestão de certificados digitais e oferece serviços para agilizar rotinas jurídicas; assista

O novo episódio do podcast Radar de Inovação apresenta a doc9, empresa gaúcha que desenvolve soluções para acelerar rotinas jurídicas.

A empresa surgiu a partir de lacunas percebida vivência prática nos escritórios de advocacia e seus produtos buscam digitalizar processos, automatizar cálculos e tornar o setor mais eficiente. O convidado do programa é Klaus Riffel, CEO da doc9.

Durante a conversa, o CEO destaca o desenvolvimento da Which.doc9, primeira inteligência artificial jurídica do Brasil com foco em precisão total. A ferramenta foi criada para apoiar advogados, empresas e departamentos jurídicos, oferecendo respostas corretas e embasadas em bases internas de jurisprudência e legislação atualizada.