Fenômeno no céu
Notícia

Seis meteoros "bola de fogo" são registrados em menos de três meses no RS

Último registro ocorreu às 00h07min desta sexta (14) sobre a Região Metropolitana; série acende alerta para ocorrência acima da média

Murilo Rodrigues

