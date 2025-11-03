Qual a fase da Lua nesta segunda-feira (3)? Veja o calendário lunar de novembro

Nesta segunda-feira (3) a Lua está na sua fase crescente. Harri Kantola / stock.adobe.com

Nesta segunda-feira (3), a Lua está na fase crescente. Faltam 3 dias para a nova fase da Lua, que será cheia.

Fase da Lua hoje: 03/11/2025

Hoje a Lua está na sua fase crescente

Calendário lunar de outubro

Lua cheia: dia 05, às 10h19min

dia 05, às 10h19min Lua minguante: dia 12, às 02h28min

dia 12, às 02h28min Lua nova: dia 20, às 03h47min

dia 20, às 03h47min Lua crescente: dia 28, às 03h58min

A fase inicial de novembro começa com Lua cheia. Depois, passa para a Lua minguante. Em seguida, é a vez da Lua nova. Por fim, o mês se encerrará com a Lua em sua crescente.

Como funciona o ciclo lunar?

A lunação, que também é chamada de ciclo lunar, é o intervalo de tempo entre as luas novas. Pouco variável, ela tem uma duração média de 29,5 dias. Ao longo do período, o satélite passa pelas quatro fases: nova, crescente, cheia e minguante. O ciclo de cada fase da Lua dura, aproximadamente, sete dias.

Qual a próxima fase da Lua?

A próxima fase da Lua começa em 05/11/2025. Será cheia.

Como são as fases da Lua

As fases da Lua, cada uma com suas especificidades, são consequência da interação gravitacional entre o satélite, o Sol e a Terra. O satélite tem quatro fases, em que cada uma determina seu nível de visibilidade na Terra: minguante, nova, crescente e cheia.

Lua Minguante

Lua Minguante. Claudio Divizia / stock.adobe.com

A Lua apresenta um formato similar aos das letras D e C, que varia de acordo com sua posição, quando observada do Hemisfério Sul da Terra.

Lua Nova

Este é o momento em que a Lua está na mesma direção do Sol com relação à posição da Terra. Ou seja, o satélite está no céu durante o dia e, por isso, não pode ser visto do nosso planeta (motivo também pelo qual não há foto).

Lua Crescente

Lua Crescente. Jefferson Botega / Agencia RBS

Com a luz do sol iluminando a metade oeste, lembra a letra C quando observada do Hemisfério Sul, enquanto no Hemisfério Norte é parecida com a letra D.

Lua Cheia

Lua Cheia. Marco Favero / Agencia RBS

Esta é a fase mais luminosa da Lua, em que ela é mais visível na Terra. O satélite está na direção oposta do Sol, por isso reflete a luz em toda sua superfície.

Qual a distância da Lua para a Terra?

A distância da Lua para a Terra é de 399.877,13 km.

A Lua do Hemisfério Sul é "diferente" da Lua do Hemisfério Norte?

A Lua, claro, é a mesma. No entanto, a aparência do satélite muda conforme a posição do observador na Terra. No Hemisfério Sul, a Lua apresenta-se de forma invertida em relação ao que aprece para o observador do Hemisfério Norte.