Projeto gaúcho oferece bolsas e forma talentos para o setor de TI; assista 

O novo episódio do Radar de Inovação apresenta a +praTi, um projeto gaúcho sem fins lucrativos que já distribuiu 20 mil bolsas de estudo e atua na formação de profissionais em tecnologia para reduzir o déficit de mão de obra no setor. O convidado do programa é Cristian Cavalheiro, presidente voluntário da iniciativa.

A +praTi funciona através de uma plataforma on-line que conta com trilhas formativas em áreas como desenvolvimento de software, ciência de dados, infraestrutura e inteligência artificial. Além das videoaulas, os estudantes recebem mentoria, acompanhamento de desempenho e suporte para ingresso no mercado de trabalho.

A iniciativa nasceu em 2019, quando empresários gaúchos identificaram a urgência de qualificar novos profissionais para a área de TI. Na edição mais recente, foram mais de 12 mil inscritos, dos quais 700 foram selecionados para cursos intensivos. As inscrições para novas vagas na +praTi serão abertas no início de 2026.