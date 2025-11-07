Ciência e Tecnologia

Aparição rara
Notícia

Meteoro de longa duração é registrado no céu do Rio Grande do Sul; veja vídeo

Fenômeno pôde ser visto por vários municípios gaúchos no início da noite de quinta-feira e durou mais de 12 segundos

Júlia Ozorio

Paula Neiman

