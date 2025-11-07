Meteoro de longa duração é registrado no céu do Rio Grande do Sul; veja vídeo

Fenômeno ocorreu entre 19h30 e 20h30, período em que o céu permanecia parcialmente claro, o que torna registros desse tipo ainda mais difíceis. Observatório Heller & Jung / Divulgação

Um meteoro raro de longa duração foi registrado no céu do Rio Grande do Sul na noite de quinta-feira (6), por volta das 19h32. O fenômeno pôde ser avistado de diversas cidades do Estado e chamou a atenção de moradores que ainda estavam nas ruas naquele horário (veja no vídeo abaixo).

De acordo com o Observatório Heller & Jung, o meteoro seguiu no sentido norte-sul, passando a leste do território gaúcho, provavelmente sobre o oceano, em alta altitude. Análises confirmaram que se trata de um meteoro de longa duração, com 12,24 segundos de passagem.

O fenômeno ocorreu entre 19h30 e 20h30, período em que o céu permanecia parcialmente claro, o que torna registros desse tipo ainda mais difíceis. O clarão pôde ser percebido por observadores de várias regiões do Estado, com destaque para a orla leste.

O registro foi confirmado por um integrante da a Rede Brasileira de Observação de Meteoros (BRAMON) que estava em Jaquirana, nos Campos de Cima da Serra. O meteoro também foi captado em vídeo no mesmo momento em que um voo que fazia a rota Porto Alegre–Congonhas, cruzava o céu em altitude mais baixa.

