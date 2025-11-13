Ciência e Tecnologia

GPT-5.1
Notícia

Mais "caloroso" e responsivo: ChatGPT ganha nova versão; veja o que muda

Modelo aposta em respostas mais naturais, instruções mais precisas e novos estilos de comunicação

Murilo Rodrigues

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS