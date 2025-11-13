Mais "caloroso" e responsivo: ChatGPT ganha nova versão; veja o que muda

O novo modelo chega após críticas ao GPT-5, considerado por parte dos usuários como "pouco empolgante". PhotoGranary / adobe.stock.com

Notou algo diferente no seu ChatGPT? A OpenAI lançou, na última quarta-feira (12), o GPT-5.1, nova geração do modelo que sustenta o chatbot e que passa a orientar como o assistente conversa, raciocina e segue instruções.

O modelo chega após críticas ao GPT-5, considerado por parte dos usuários "pouco empolgante" e tenta trazer um comportamento mais direto, personalizável e consistente. No comunicado, a empresa afirma ter desenvolvido o update com base no feedback de quem usa a plataforma diariamente.

Com isso, a ideia é que o chatbot soe "menos robótico", consiga compreender melhor comandos específicos e ofereça explicações mais claras, sem abandonar o avanço técnico em tarefas mais complexas como matemática, programação e análise de dados.

Conversas mais naturais e instruções precisas

Segundo a OpenAI, o GPT-5.1 foi desenvolvida pensando em três pilares principais: comunicação aprimorada, raciocínio adaptativo e maior fidelidade às instruções.

Nova versão responde melhor aos comandos do usuário. OpenAi / Reprodução

A versão Instant, mais rápida, passou a priorizar diálogos fluidos, com um tom mais acolhedor e menos formal. Já a variante Thinking foi redesenhada para lidar com questões complexas, oferecendo explicações acessíveis e ajustando automaticamente o tempo de processamento conforme a dificuldade do problema.

O modelo, de acordo com a empresa, também ficou mais confiável em atender pedidos específicos, como limites de palavras, estruturas fixas de resposta e recomendações de formato.

Personalização do tom e novos "estilos" de resposta

A atualização traz uma mudança perceptível no modo como o ChatGPT "soa" na comunicação com o usuário. Em outras palavras, agora é possível escolher entre diferentes personalidades predefinidas, como Profissional, Amigável, Eficiente, Sincera, Peculiar ou Cínica.

Cada opção altera o ritmo, o nível de formalidade e o grau de objetividade das respostas.

ChatGPT 5.1 traz novas personalidades predefinidas ao chatbot. OpenAi / Reprodução

Há ainda controles mais finos: o usuário pode definir se quer textos mais concisos, mais "calorosos" ou mais fáceis de escanear. Segundo a empresa, essas preferências passam a valer imediatamente em todas as janelas de conversa, inclusive nas já abertas.

A lógica de funcionamento se mantém semelhante ao GPT-5, mas com ajustes:

Instant: respostas mais rápidas e com foco na conversa cotidiana

respostas mais rápidas e com foco na conversa cotidiana Thinking: raciocínio aprofundado, com explicações detalhadas e linguagem mais clara

raciocínio aprofundado, com explicações detalhadas e linguagem mais clara Auto: o próprio ChatGPT escolhe qual dos dois modelos usar conforme a tarefa.

Para assinantes pagos, nos planos Plus, Pro, Go e Business, a seleção manual continua disponível. Usuários gratuitos terão acesso ao comportamento automático.

Quem já pode usar e o que acontece com o GPT-5?

A liberação do GPT-5.1 começa pelos assinantes e será estendida gradualmente a todos os usuários. As versões antigas do GPT-5 seguirão disponíveis por três meses, período de transição em que quem paga pelo serviço poderá alternar entre os modelos anteriores e os novos.