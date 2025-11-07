GTA 6 é adiado mais uma vez; saiba a nova data de lançamento

Lançamento do novo título da franquia foi adiado para novembro de 2026. Rockstar Games / Reprodução

A espera por Grand Theft Auto VI vai ser ainda mais longa. A Rockstar Games anunciou, nesta quinta-feira (6), que o lançamento do novo título da franquia foi adiado para 19 de novembro de 2026.

O game estava previsto para maio do mesmo ano, mas a desenvolvedora informou que precisa de "meses extras para entregar o nível de qualidade que o público merece". O anúncio foi feito pelas redes sociais da empresa e em comunicado aos acionistas da Take-Two Interactive, controladora da Rockstar.

A produtora afirmou que a decisão foi tomada para permitir os ajustes finais do jogo, considerado um dos lançamentos mais aguardados da história dos videogames.

"Pedimos desculpas por adicionar mais tempo ao que já foi uma longa espera, mas esses meses extras nos permitirão finalizar o jogo com o nível de qualidade que vocês esperam e merecem", diz o comunicado.

Segundo adiamento em menos de um ano

Essa é a segunda vez que o jogo tem a data alterada. Inicialmente previsto para o fim de 2025, GTA 6 foi adiado em maio deste ano para 26 de maio de 2026. Agora, o lançamento passa a ocorrer seis meses depois.

Em nota para investidores, o CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, afirmou estar confiante no trabalho da Rockstar:

"Continuamos ansiosos e confiantes de que eles vão entregar uma experiência de nível blockbuster incomparável".

O executivo, no entanto, havia declarado no início do ano que não haveria novo adiamento, o que pegou fãs e analistas de surpresa.

Lançamento e plataformas

Quando chegar às lojas, GTA 6 estará disponível para PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Ainda não há previsão para uma versão de PC, nem informações oficiais sobre preço.

O jogo retorna à icônica Vice City, cidade inspirada em Miami, e apresentará Lucia, a primeira mulher protagonista da série, ao lado do parceiro Jason, dupla que lembra o casal criminoso Bonnie e Clyde.

Além do ambiente urbano, a Rockstar promete mapas amplos e biomas variados, incluindo regiões pantanosas e áreas costeiras.

Um dos jogos mais aguardados da história

Anunciado oficialmente em outubro de 2023, GTA 6 é tratado como o maior projeto da história da Rockstar Games.

O título deve expandir o universo aberto da franquia com novas dinâmicas de personagens, sistema climático aprimorado e integração com eventos em tempo real.