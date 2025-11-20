Empresa gaúcha desenvolve agente de IA que reduz as faltas de pacientes em consultas pelo SUS; assista

O novo episódio do Radar de Inovação aborda as soluções desenvolvidas com inteligência artificial da SPO Tecnologia, empresa gaúcha criada em Tupandi, na região do Vale do Caí, no interior do Rio Grande do Sul, e que hoje tem presença também em Porto Alegre e São Paulo. Os convidados do programa são Odair Pianta, CEO da SPO, e Júlio César Feiden, diretor comercial do negócio.

Entre as soluções desenvolvidas pela empresa, o destaque é a SUSI, uma agente de IA que conversa com pacientes pelo WhatsApp para reduzir faltas em consultas médicas pelo SUS. A ferramenta funciona com o envio de lembretes personalizados, confirmando presenças, rememorando agendas e ajudando as prefeituras a otimizar horários e reduzir desperdício de recursos públicos.

A ideia para o desenvolvimento da SUSI surgiu a partir de uma necessidade sentida por Feiden. O diretor comercial perdeu o pai em meio a um tratamento com longa espera pelo SUS e viu na tecnologia uma forma de auxiliar outras pessoas.

Além da solução com foco em saúde, a SPO ainda desenvolve ferramentas para outras áreas, como plataformas que permitem o controle remoto de maquinários industriais e agentes que automatizam processos repetitivos, utilizando as IAs como uma forma eficiente para resolução de problemas.