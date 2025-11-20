Ciência e Tecnologia

Radar de Inovação
Notícia

Empresa gaúcha desenvolve agente de IA que reduz as faltas de pacientes em consultas pelo SUS; assista

Programa recebe Odair Pianta, CEO da SPO Tecnologia, e Júlio César Feiden, diretor comercial da empresa 

GZH

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS