Como uma startup gaúcha está ajudando empresas a mapear e reduzir emissões de carbono; assista

O novo episódio do podcast Radar de Inovação destaca a startup gaúcha Planton, que busca tornar a gestão de emissões de carbono mais simples e acessível. A empresa desenvolve soluções para medir, reduzir e compensar a pegada de carbono de organizações de diferentes setores e tamanhos, desde grandes indústrias a agências com trabalho em home office.

O convidado do programa é Renan Vargas, CEO e cofundador da Planton, sediada no Instituto Caldeira, em Porto Alegre.

Durante a conversa, Renan explica o papel do uso de dados e inteligência artificial para automatizar o inventário de emissões e orientar empresas na descarbonização.

O empresário destaca o papel dos consumidores, da cadeia de fornecedores e da regulação do mercado de carbono no Brasil, com possíveis mudanças na legislação previstas para 2026. O episódio aborda ainda o impacto dos eventos climáticos recentes no engajamento das empresas com a sustentabilidade.