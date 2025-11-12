Ciência e Tecnologia

Novo patamar
Notícia

Como o Sora 2 tornou quase "impossível" diferenciar vídeos reais dos gerados por inteligência artificial

Meses após Zero Hora mostrar o impacto do Google Veo 3, modelo da OpenAI elevou o realismo a novo nível e agora o truque está em "parecer ruim"

Murilo Rodrigues

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS