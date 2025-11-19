Ciência e Tecnologia

Operação Spaceward
Notícia

Brasil terá primeiro lançamento de foguete comercial no espaço nesta semana; entenda

Missão com o HANBIT-Nano inaugura fase orbital em Alcântara e marca entrada do país no mercado internacional de lançamentos

Murilo Rodrigues

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS