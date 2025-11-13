Blue Origin lança foguete New Glenn; missão é bem sucedida e tem propulsor recuperado 

O potente foguete New Glenn, de 98 metros de altura, foi programado para decolar de Cabo Canaveral, Flórida. Blue Origin / YouTube / Reprodução

A Blue Origin, empresa espacial americana propriedade do bilionário Jeff Bezos, lançou o foguete New Glenn com duas sondas da Nasa acopladas, em uma missão bem sucedida, nesta quinta-feira (13).

O lançamento foi adiado duas vezes na última semana: no domingo (9) devido ao mau tempo, e na quarta-feira (12) por condições adversas no espaço. Dessa vez, apesar de um pequeno contratempo com a contagem regressiva — que foi interrompida faltando cerca de 17 minutos para o lançamento —, a nave decolou, e o propulsor foi recuperado.

Agora, a SpaceX, empresa de Elon Musk, não é a única a realizar tal feito.

O voo inaugural do New Glenn em janeiro foi considerado um sucesso, já que sua carga útil alcançou a órbita e realizou testes com êxito. Mas seu propulsor de primeira etapa, que deveria ser reutilizável, não conseguiu aterrissar em uma plataforma no oceano Atlântico e, em vez disso, foi perdido durante a descida.

A corrida comercial entre os dois bilionários se intensificou em torno do programa lunar Artemis da Nasa, após a agência espacial americana considerar a possibilidade de excluir a SpaceX devido a atrasos.

LEIA TAMBÉM OpenAI fecha contrato bilionário com Amazon em corrida pela IA Geral

O potente foguete New Glenn, de 98 metros de altura, foi programado para decolar de Cabo Canaveral, Flórida. A missão, denominada Escapade, tinha como objetivo estudar a história climática de Marte e preparar o terreno para uma possível exploração humana do planeta vermelho.