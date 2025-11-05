Ciência e Tecnologia

Assado inédito

Astronautas chineses fazem primeiro churrasco no espaço; veja imagens

Em vídeo publicado pelo canal de televisão estatal CCTV, eles assam asas de frango em um forno elétrico, com as peças de carne flutuando pela ausência de gravidade

