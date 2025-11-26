Amazon anuncia curso gratuito de IA com 150 mil vagas; saiba como se inscrever

Um curso gratuito de inteligência artificial e computação em nuvem está sendo ofertado pela Amazon e pela plataforma de ensino e empregabilidade Refuturiza no Brasil. O anúncio da abertura de 150 mil vagas foi feito nesta quarta-feira (26).
De acordo com o g1, o curso terá aulas gravadas e encontros ao vivo, com entrega de certificado após a conclusão. Serão ensinados noções básicas de IA, bem como aprendizado de máquina, fundamentos de computação em nuvem e temas ligados à transformação digital.
As inscrições estão abertas no site do AWS Treina Brasil, e podem ser feitas até o fim de 2026.
Conforme um levantamento da Catho Empresas, solicitado pelo g1, a remuneração média na área começa em R$ 3,5 mil e pode chegar a R$ 20 mil em regime CLT.