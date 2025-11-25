A bateria do seu iPhone vai durar mais: especialista dá dicas para melhorar o desempenho

Bateria do iPhone ainda é sinônimo de "preocupação" entre os usuários. Bigc Studio / adobe.stock.com

A autonomia da bateria ainda é um dos pontos que mais geram dúvidas entre usuários de iPhone, inclusive nos modelos mais recentes, que chegam ao mercado com componentes mais eficazes e sistemas pensados para reduzir o desgaste químico.

Essa sensação de que o aparelho "morre rápido", porém, continua presente no cotidiano de quem depende do smartphone para trabalhar, estudar ou se comunicar. Parte disso está ligada ao comportamento do usuário; outra parte, a ajustes que passam despercebidos.

Ao longo dos últimos anos, a Apple até introduziu mecanismos de proteção para evitar o desgaste precoce, como o carregamento otimizado. Ainda assim, muitas das dúvidas que circulam entre consumidores vêm de hábitos antigos, mitos que não se sustentam mais e práticas que, mesmo discretas, afetam a vida útil da bateria.

Para entender o que, de fato, ajuda ou atrapalha, Zero Hora ouviu Emerson Trindade, especialista no conserto dos dispositivos da marca. Veja a seguir algumas dicas:

Ajustes que mais consomem bateria

Embora pareçam detalhes simples, algumas configurações aumentam bastante o gasto diário de energia. O brilho da tela é o primeiro deles.

Trindade explica que manter o brilho muito alto por longos períodos é um dos fatores que mais interferem na autonomia, especialmente em ambientes internos, em que a intensidade não precisaria ser tão elevada. O recurso de brilho automático, por exemplo, presente no iOS, pode ajudar a equilibrar o uso.

Outro ponto é a localização em segundo plano. Quando aplicativos seguem acessando o GPS mesmo fechados, o sistema precisa trabalhar continuamente para rastrear posição. Segundo o técnico, esse comportamento é mais comum do que o usuário imagina e costuma passar despercebido.

As atualizações em segundo plano também entram na lista. Elas mantêm aplicativos recebendo dados mesmo sem estarem abertos, o que exige varreduras constantes e aumenta no consumo.

Assim, desativar esse recurso, ou restringi-lo apenas aos apps essenciais, costuma gerar uma melhora na autonomia.

— Na parte de configuração, qualquer usuário pode otimizar o uso. O brilho automático é importante, porque evita o desgaste por manter a tela muito clara sem necessidade. O serviço de localização consome muita energia. Às vezes algum aplicativo fica com localização ativa em segundo plano e isso gasta bastante — afirma Trindade.

Hábitos de carregamento

Baterias dos iPhones são feitas de lítio. Rokas / adobe.stock.com

Diferentemente de aparelhos mais antigos, as baterias usadas nos iPhones são de íons de lítio e trabalham melhor longe dos extremos. Por isso, o desgaste é maior quando o aparelho passa muito tempo zerado ou em 100%.

— O principal para nós é a estrutura da bateria. É importante evitar que ela fique por muito tempo em 0% ou em 100%. Se tu deixas a bateria zerar, ela faz muita força para ligar, e isso desgasta. Da mesma forma, se ficar com 100% plugado por muito tempo, também prejudica — explica Trindade.

O técnico lembra ainda que aquelas "carguinhas rápidas" ao longo do dia, ato de conectar por poucos minutos repetidas vezes, também aceleram esse desgaste, porque cada recarga conta como um ciclo. Assim, quanto menos ciclos acumulados, maior é a vida útil.

Muitos usuários também possuem dúvidas sobre o carregamento noturno. Hoje, porém, ele não é mais um problema. Isso porque a tecnologia introduzida pela Apple consegue interpretar os horários do usuário e desacelera o processo ao atingir 80%, concluindo os 20% finais perto do momento em que o aparelho costuma ser desconectado.

Uso intenso, jogos e calor

Atividades que exigem muito do hardware, como jogos, edição de vídeos e transmissões ao vivo, elevam rapidamente a temperatura do aparelho. O calor, explica o técnico, é um dos fatores que mais aceleram o desgaste das baterias.

Quando o dispositivo opera acima da temperatura ideal, o consumo de energia aumenta e a própria química interna da bateria se deteriora mais rápido. Esse efeito se agrava quando o celular é usado enquanto carrega.

Nessa situação, o aparelho tenta lidar, ao mesmo tempo, com a entrada de energia e com a demanda elevada dos aplicativos, fazendo a bateria trabalhar em esforço máximo.

Por isso, a recomendação é evitar tarefas pesadas com o iPhone plugado na tomada. Também é importante não o deixar exposto ao sol, dentro do carro quente ou em superfícies que acumulam calor, situações que ampliam ainda mais o risco de superaquecimento.

"Bateria viciada" ainda existe?

A ideia de que a bateria do celular poderia "viciar" pertence a uma geração de tecnologias que já não está presente nos aparelhos atuais. O conceito fazia sentido quando as baterias tinham outra composição química e realmente sofriam perda de capacidade ao serem carregadas irregularmente.

Essa lógica mudou com a adoção dos íons de lítio, padrão utilizado nos iPhones e em praticamente todos os smartphones modernos. Hoje, o desgaste não tem relação com vício, mas com a quantidade de ciclos acumulados e com o tipo de uso imposto ao dispositivo.

Recurso do iPhone consegue interpretar os horários do usuário e desacelera o processo de carregamento ao atingir 80%. prima91 / adobe.stock.com

Usuários que passam longos períodos jogando, editando vídeos ou realizando tarefas pesadas consomem ciclos de forma muito mais acelerada, enquanto quem utiliza o aparelho apenas para chamadas e mensagens tende a conservar a bateria por mais tempo.

— Se a bateria está acima de 80%, mesmo que a pessoa reclame, normalmente não indicamos troca, porque às vezes o problema é o uso intenso e não a bateria em si — indica o técnico.

Em outras palavras, é o comportamento de uso, e não um suposto "hábito errado de carregamento", que vai determinar essa velocidade da degradação.

Quando trocar a bateria do iPhone

O iPhone exibe, nos "Ajustes", o percentual de saúde da bateria, um indicador que mostra o quanto da capacidade original continua disponível. A Apple sugere a troca quando esse valor cai abaixo de 80%, mas o parâmetro não deve ser interpretado de forma rígida.

Segundo o técnico, o impacto depende do perfil de uso de cada pessoa. Isso porque usuários que utilizam apenas funções básicas podem seguir com a bateria original por mais tempo, enquanto quem depende do aparelho para trabalhar costuma perceber a degradação antes.

Outro ponto que interfere na durabilidade é o tipo de acessório utilizado. prima91 / adobe.stock.com

Na prática, mesmo entre os modelos mais recentes, a assistência técnica observa um comportamento semelhante: a vida útil média fica entre dois e três anos, variando conforme a intensidade de uso e a quantidade de ciclos — soma de todas as cargas e descargas que ocorrem em um dispositivo e correspondem a um uso total de 100% da capacidade da bateria

Vale ressaltar, por último, que outro ponto que interfere na durabilidade é o tipo de acessório utilizado. O uso de cabos e carregadores falsificados é um dos problemas mais recorrentes entre os usuários e representam risco imediato ao aparelho.

O especialista reforça que apenas itens originais ou homologados pela Apple oferecem o chip de comunicação correto e seguem padrões mínimos de segurança:

— É uma questão que o usuário precisa prestar atenção. Isso porque um cabo não original e sem homologação pode danificar o aparelho, até imediatamente ao ser conectado, dependendo da sua qualidade — finaliza.

Dicas práticas para a bateria durar mais