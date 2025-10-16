YouTube caiu? Usuários relatam instabilidade na plataforma

Usuários do aplicativo de vídeos YouTube relataram instabilidade na rede na noite desta quarta-feira (15), a partir das 19h.
Por volta das 21h, cerca de 358 mil reclamações já haviam sido registradas no site Downdetector.
Entre as queixas, estão falhas na reprodução de vídeos, no aplicativo e na conexão com o servidor.
Mais cedo o aplicativo 99 também apresentou instabilidade. Os problemas de instabilidade afetam tanto motoristas como passageiros.
Reclamações das redes
No X, o termo "O Youtube" está entre os mais comentados da rede com mais de 42 mil posts sobre o assunto. Confira alguns: