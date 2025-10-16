YouTube caiu? Usuários relatam instabilidade na plataforma

Entre as queixas, estão falhas na reprodução de vídeos, no aplicativo e na conexão com o servidor. Charnsitr / stock.adobe.com

Usuários do aplicativo de vídeos YouTube relataram instabilidade na rede na noite desta quarta-feira (15), a partir das 19h.

Por volta das 21h, cerca de 358 mil reclamações já haviam sido registradas no site Downdetector.

Mais cedo o aplicativo 99 também apresentou instabilidade. Os problemas de instabilidade afetam tanto motoristas como passageiros.

Reclamações das redes

