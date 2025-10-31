Xiaomi 17 Pro Max x 17 Pro: qual a diferença entre os smartphones "rivais" do iPhone

A nova geração de celulares premium da fabricante chinesa chama atenção justamente pela combinação ousada de tecnologia e design. Xiaomi / Reprodução

Em 2025, a Xiaomi decidiu mirar diretamente na Apple. O lançamento dos novos Xiaomi 17 Pro Max e Xiaomi 17 Pro, apresentados na China no fim de setembro, trouxe desempenho de ponta, acabamento sofisticado quase idêntico à linha iPhone 17 e recursos inéditos nunca vistos em outros smartphones.

A nova geração de celulares premium da fabricante chinesa chama a atenção justamente pela combinação ousada de tecnologia e design. Ambos os modelos trazem tela traseira funcional, câmeras Leica de 50 megapixels, o chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, considerado o mais potente da Qualcomm, e uma bateria que promete mais de 20 horas de uso contínuo.

Além do salto técnico, a linha 17 da Xiaomi marcou também uma mudança de postura. Isso porque ambos os aparelhos formam um dueto pensado para competir não somente em preço, mas também em sofisticação e experiência.

Mas quais a são as diferenças entre eles o modelo 17 Pro e o 17 Pro Max da linha? Para entender sobre isso, Zero Hora comparou a especificação de ambos os aparelhos. A seguir, veja o que será abordado nesta matéria:

Xiaomi 17 Pro Max x 17 Pro: a diferença entre os smartphones

Design e tela

Com um desenho que remete à sobriedade dos novos iPhones, os modelos topo de linha da Xiaomi trouxeram um novo patamar estético para a marca. A construção aposta em linhas retas, corpo de alumínio e vidro curvo nas bordas, mas o destaque está na ousadia do conjunto traseiro, que traz uma tela OLED secundária ao lado das câmeras, que funciona como uma pequena "central interativa".

O mais caro, Xiaomi 17 Pro Max, traz um painel principal LTPO OLED de 6,9 polegadas, com brilho máximo de 3.500 nits, um dos mais altos do mercado. A taxa de atualização adaptável vai de 1 Hz a 120 Hz, ajudando a economizar energia em conteúdos estáticos. Há suporte a Dolby Vision, HDR10+ e 12 bits de cor, o que garante contraste e fidelidade visual de nível cinematográfico.

Com um desenho que remete à sobriedade dos iPhones, os novos topos de linha da Xiaomi trouxeram um novo patamar estético para a marca. Xiaomi / Reprodução

Do outro lado, o Xiaomi 17 Pro aposta no mesmo conjunto técnico, mas em um formato mais compacto, com 6,3 polegadas e 192 gramas. O acabamento em Dragon Crystal Glass 3 promete resistência aprimorada a quedas e riscos, enquanto a certificação IP68 assegura proteção contra água e poeira.

Na traseira, o diferencial está nas telas auxiliares: 2,9 polegadas no modelo Max e 2,7 polegadas no Pro. Elas exibem notificações, widgets, previsão do tempo, controle de músicas e permitem tirar selfies com a câmera principal.

Nos testes realizados por sites especializados, como o GSMArena, o conjunto recebeu elogios pela ergonomia, brilho intenso e fluidez.

Câmeras Leica

A parceria com a Leica, marca alemã referência em fotografia, é um dos principais diferenciais da linha. Tanto o Xiaomi 17 Pro quanto o 17 Pro Max trazem as mesmas três câmeras traseiras de 50 MP, com sensores de ponta e tecnologia de processamento refinada.

O sensor principal é o Light Fusion 950L, de 1/1.28", projetado para capturar mais luz e reduzir ruídos em ambientes noturnos. A lente tem abertura f/1.7, estabilização óptica (OIS) e foco automático de dupla detecção de pixels.

A parceria com a Leica, marca alemã referência em fotografia, é um dos principais diferenciais da linha. Xiaomi / Reprodução

A segunda câmera é uma teleobjetiva periscópica de 50 MP com zoom óptico de 5x e foco variável, capaz de registrar objetos a até 30 centímetros de distância. O zoom híbrido chega a 10x sem grandes perdas de qualidade. A terceira lente é uma ultrawide de 50 MP, com campo de visão de 102 graus, voltada à paisagem e à arquitetura.

Na parte frontal, ambos trazem câmera de 50 MP (f/2.2), com gravação em 4K a 60 fps. A tela traseira também pode ser usada como visor alternativo, transformando as câmeras principais em ferramenta para selfies e vídeos de alta definição, recurso que amplia o apelo entre criadores de conteúdo.

Desempenho e bateria

Os dois modelos são equipados com o Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip mais avançado da Qualcomm, fabricado em processo de 3 nanômetros. A CPU octa-core chega a 4,6 GHz e é acompanhada da GPU Adreno 840, com suporte a ray tracing em tempo real.

Nos testes do NotebookCheck, o Xiaomi 17 Pro ultrapassou os 4,3 milhões de pontos no AnTuTu Benchmark — aplicativo de avaliação de desempenho que mede a capacidade de hardware de smartphones — entrando para o grupo dos smartphones Android mais potentes do mundo.

O desempenho foi considerado acima da média em multitarefas e jogos, embora o modelo compacto apresente aquecimento ligeiramente maior sob uso intenso. O 17 Pro Max, por sua vez, conta com sistema de resfriamento ampliado com câmara de vapor em anel, que reduz a temperatura durante longas sessões.

Nos testes do NotebookCheck, o Xiaomi 17 Pro ultrapassou os 4,3 milhões de pontos no AnTuTu Benchmark, entrando para o grupo dos smartphones Android mais potentes do mundo. Xiaomi / Reprodução

A bateria é outro ponto de destaque, visto que ambas são bem maiores do que a média do mercado: 7.500 mAh no 17 Pro Max e 6.300 mAh no 17 Pro, ambas compatíveis com carregamento ultrarrápido de 100 W. A Xiaomi promete carga completa em 20 minutos no modelo maior e pouco mais de 25 minutos no Pro.

Há suporte a carregamento sem fio de 50 W e reverso de 22,5 W, ideal para fones e relógios inteligentes.

Sistema e recursos

Ambos os modelos saem de fábrica com o Android 16 e a interface HyperOS 3, que reformula o sistema com foco em conectividade e integração entre dispositivos da Xiaomi.

Entre as novidades, estão os recursos de inteligência artificial (IA), como o AI Portrait Mode, que aprimora retratos, e o AI Smart Summary, que resume textos e mensagens. O assistente HyperAI organiza fotos, cria papéis de parede dinâmicos e permite buscas por imagem, semelhante ao recurso de "Circule para Pesquisar" do Google.

Aparelhos chegaram ao mercado com Android 16 e interface HyperOS 3. Xiaomi / Reprodução

O sistema também introduz o Super Island, versão da Xiaomi para a "ilha dinâmica" dos iPhones, com notificações flutuantes e atalhos rápidos. Em conectividade, os dois contam com 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, infravermelho e leitor ultrassônico de digitais sob a tela.

Preço e conclusão: qual é o melhor?

Em termos práticos, o Xiaomi 17 Pro Max é o mais completo da dupla, reúne a melhor bateria da categoria, carregamento mais rápido, câmeras Leica com desempenho superior em baixa luz e o inovador display traseiro OLED. É a escolha ideal para quem busca autonomia, desempenho máximo e recursos de ponta.

Ainda não há previsão de lançamento global, porém, o aparelho não deve ser lançado no Brasil. Xiaomi / Reprodução

O Xiaomi 17 Pro, por sua vez, mantém praticamente as mesmas especificações em um corpo mais leve e compacto. É, portanto, uma opção mais equilibrada para quem prioriza conforto no uso diário, sem deixar de lado a potência e as câmeras de alto nível.

Na China, o Xiaomi 17 Pro Max parte de 4.999 yuans (cerca de R$ 3,7 mil) e o Xiaomi 17 Pro de 4.499 yuans (cerca de R$ 3,4 mil). Os aparelhos, porém, não devem ser lançados no Brasil.

F icha técnica do Xiaomi 17 Pro Max e do Xiaomi 17 Pro