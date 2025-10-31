Ciência e Tecnologia

"Ousados"
Notícia

Xiaomi 17 Pro Max x 17 Pro: qual a diferença entre os smartphones "rivais" do iPhone

Modelos trazem chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, câmeras Leica de 50 MP e tela traseira interativa; versão Max se destaca pela bateria de 7.500 mAh

Murilo Rodrigues

