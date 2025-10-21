Xiaomi 17 Pro Max, iPhone 17 Pro Max e Samsung Galaxy S25 Ultra: descubra o preço e a diferença entre os smartphones "premium"

Os três gigantes do mercado de celulares apresentaram neste ano seus modelos mais avançados até agora. A Samsung abriu 2025 com o Galaxy S25 Ultra. Em setembro, foi a vez da Apple, com o iPhone 17 Pro Max, e na sequência a Xiaomi, que entrou forte na disputa com o modelo 17 Pro Max, projetado para competir diretamente com a marca americana.
Os três chegam com promessas de desempenho de ponta, câmeras poderosas e recursos inéditos, acirrando a briga pelo posto de melhor smartphone premium do momento.
Com um investimento alto, é fundamental entender qual modelo se encaixa melhor para cada perfil e oferece o desempenho ideal para o dia a dia.
Compare os modelos e veja como eles se diferenciam
Xiaomi 17 Pro Max
Tela
A tela principal tem 6,9 polegadas, painel LTPO OLED, resolução de 1200 x 2608 px, taxa de atualização de 120 Hz e pico de brilho de 3.500 nits — número bem acima da média do mercado, garantindo visibilidade sob sol forte, por exemplo. O display tem o mesmo tamanho do iPhone 17 Pro Max e supera o do antigo topo de linha da marca, o Xiaomi 15 Pro (6,73 polegadas).
A tela secundária, construída na parte traseira, tem 2,9 polegadas, com resolução de 976 x 596 px, 120 Hz e o mesmo brilho máximo. Além de servir como visor para selfies com o conjunto de câmeras traseiras, também exibe notificações, mensagens, controles de música, alarmes, jogos e widgets.
Câmera (principal e frontal)
O conjunto de câmeras é formado por três lentes de 50 MP — principal, ultrawide e telefoto com zoom óptico de 5x. A câmera frontal também tem 50 MP, abertura f/2.2, modo HDR, panorama e suporte a gravações em 4K a 60 fps com estabilização gyro-EIS.
- Câmera principal de 50 MP com abertura de f/1.7;
- Câmera ultrawide de 50 MP com abertura de f/2.6;
- Câmera telefoto de 50 MP com abertura de f/2.4;
- Câmera selfie de 50 MP com abertura de f/2.2.
Processador, armazenamento e desempenho
Equipado com o moderno Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) e GPU Adreno 840, o Xiaomi 17 Pro Max oferece desempenho de ponta para jogos pesados. Há versões com 12 GB ou 16 GB de RAM, e 512 GB ou 1 TB de armazenamento, sem entrada para cartão microSD.
A Xiaomi promete quatro anos de atualizações do Android. O sistema de resfriamento interno foi ampliado, melhorando a dissipação de calor em sessões longas de uso.
Design e cores
O modelo tem corpo em vidro e alumínio, é resistente à água e linhas que lembram bastante os aparelhos da Apple — incluindo uma versão própria da “Ilha Dinâmica”, chamada Xiaomi Super Island.
A semelhança com o iPhone 17 Pro Max vai além do visual geral e aparece em detalhes, como o formato dos botões, as linhas mais retas e a moldura. De acordo com a ficha técnica, o Xiaomi 17 Pro Max pesa 219 g, tem 8 mm de espessura e chega nas cores preto, roxo, branco e verde no mercado chinês.
O aparelho tem estrutura de alumínio, que garante mais resistência sem adicionar peso extra, e conta com vidro Dragon Crystal Glass 3, desenvolvido para aumentar a proteção contra riscos na tela. Além disso, possui certificação IP68, permitindo submersão em água doce por até 6 metros de profundidade por até 30 minutos.
Bateria
A bateria de 7.500 mAh é um dos grandes destaques do modelo: oferece autonomia prolongada e capacidade 50% superior à média dos celulares premium. O carregamento rápido completa a experiência, permitindo recargas em bem menos tempo.
Versão do sistema e recursos extras
O Xiaomi 17 Pro Max vem de fábrica com Android 16 e com a nova interface HyperOS 3, que traz melhorias de desempenho e novos recursos. Entre as novidades estão a ferramenta que permite circular uma imagem para buscar conteúdo, integração com notebooks e tablets da marca, funções multitarefas aprimoradas e um notch dinâmico com mais opções de interação.
O modelo conta com som estéreo com tecnologia Dolby Atmos, Bluetooth 5.4 (com maior alcance e estabilidade), NFC para pagamentos por aproximação e leitor de digitais ultrassônico sob a tela.
Assim como outros aparelhos premium, não possui entrada P2 para fones, mas oferece áudio via USB-C e Bluetooth.
Preço e disponibilidade
Lançado inicialmente apenas na China, o Xiaomi 17 Pro Max tem preço a partir de 6.000 yuans, cerca de R$ 4.512 em conversão direta. Por enquanto, não há previsão de chegada ao mercado global ou ao Brasil.
O aparelho vem acompanhado de carregador de 100 W, cabo USB-C, capinha transparente e película já aplicada nas duas telas.
iPhone 17 Pro Max
Tela
A tela principal tem 6,9 polegadas, painel LTPO Super Retina XDR OLED, resolução de 1320 x 2868, taxa de atualização de 120 Hz.
Câmera (principal e frontal)
O 17 Pro e Pro Max são os primeiros iPhones com três câmeras de 48 MP — principal, ultrawide e telefoto, com zoom óptico de 8x. A câmera frontal também tem 24 MP, abertura f/1., suporte a gravações em 4K a 60 fps, Full HD com estabilização gyro-EIS e recursos de inteligência artificial para selfies individuais ou em grupo.
- Câmera principal de 48 MP com abertura de f/1.7;
- Câmera ultrawide de 48 MP com abertura de f/2.6;
- Câmera telefoto de 48 MP com abertura de f/2.4;
- Câmera selfie de 24 MP com abertura de f/2.2.
Processador, Armazenamento e desempenho
Equipado com o supermoderno A19 Pro (3 nm), o iPhone 17 Pro Max oferece desempenho de ponta para jogos pesados e uso intenso. Tem 12 GB de RAM e opções de 256 GB, 512 GB ou até 1 TB de armazenamento, sem entrada para cartão microSD.
A Apple promete de seis a sete anos de atualizações do iOS. O sistema de resfriamento interno foi ampliado, melhorando a dissipação de calor em sessões longas de uso.
Design e cores
A Apple abandonou o titânio para adotar um corpo unibody de alumínio em combinação com vidro, mais leve e mais eficiente na dissipação de calor. O módulo de câmeras também foi redesenhado: em vez do tradicional quadrado no canto, agora há uma barra horizontal que ocupa toda a parte superior traseira. O iPhone 17 Pro Max está disponível nas cores prateado, laranja-cósmico e azul-intenso.
Além disso, possui certificação IP68, permitindo submersão em água doce por até 6 metros de profundidade por até 30 minutos.
Bateria
A bateria garante longas horas de uso, e o carregamento rápido permite recuperar até 50% em cerca de 20 minutos. Além disso, o aparelho pode fornecer energia para acessórios, como AirPods e Apple Watch, graças ao carregamento reverso sem fio.
Versão do sistema e recursos extras
O iPhone 17 Pro Max vem de fábrica já com o novo iOS 26 que traz um novo visual para os aparelhos, além de novos recursos de inteligência artificial. Uma das mudanças mais visíveis da atualização é o novo estilo de design chamado Liquid Glass, onde o usuário ganha mais opções para personalizar a interface: os ícones podem ganhar aspecto translúcido, a tela de bloqueio se adapta de forma dinâmica à imagem escolhida do papel de parede e os relógios passam a se ajustar de maneira fluida.
Além disso, o novo design se estende a aplicativos nativos, como Câmera, Fotos, Safari, Apple Music, News e Podcasts. Uma das mudanças mais úteis é que agora a Siri pode filtrar chamadas e mensagens de remetentes desconhecidos para diminuir o contatos frequente de fraudes e telemarketing.
O iOS 26 dá mais protagonismo à Apple Intelligence, camada de inteligência artificial que roda dentro do próprio aparelho, com foco em privacidade e rapidez. Entre as novidades estão:
- Tradução ao vivo: disponível em chamadas de voz, FaceTime e mensagens, traduzindo fala e texto em tempo real, sem depender de servidores externos
- Busca visual integrada: o usuário pode usar qualquer informação exibida na tela para pesquisar ou realizar ações em outros aplicativos
- Assistência com ChatGPT: integrado ao sistema, pode responder perguntas sobre o que está sendo exibido, sugerir conteúdos ou buscar referências externas
- Genmoji e Image Playground: permitem criar versões personalizadas de emojis e imagens, misturando elementos ou gerando novos a partir de descrições
- Atalhos inteligentes: os atalhos agora usam contexto para sugerir ações, como criar uma enquete em grupo ou gerar imagens para fundos de conversa
- Rastreamento de pedidos: o sistema identifica automaticamente dados de compras recebidos por e-mail, centralizando informações de entregas em um só lugar
Assim como outros aparelhos premium, não possui entrada P2 para fones, mas oferece áudio via USB-C e Bluetooth.
Preço e disponibilidade
O iPhone 17 Pro Max chegou em setembro de 2025 no Brasil por R$ 12.499.
O aparelho vem acompanhado apenas de um cabo USB-C, sem o carregador.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Tela
A tela principal tem 6,9 polegadas, painel Dynamic LTPO AMOLED 2X, resolução de 3120 x 1440 px. O display tem o mesmo tamanho do iPhone 17 Pro Max e do Xiaomi 17 Pro Max.
Câmera (principal e frontal)
O conjunto de câmeras é formado por quatro lentes 200 MP, 50 MP, 50 MP e 10 MP — principal, ultrawide e duas telefoto com zoom óptico de 5x. A câmera frontal tem 12MP e abertura f/2.2.
A câmera de 200 MP, que permite tirar fotos com uma resolução de 16330 x 12247 pixels e gravar vídeos em 8K a uma resolução de 7680 x 4320 pixels.
- Câmera principal de 200 MP com abertura de f/1.7;
- Câmera ultrawide de 50 MP com abertura de f/3.4;
- Câmera telefoto de 50 MP com abertura de f/1.9;
- Câmera telefoto de 10 MP com abertura de f/2.4.
- Câmera frontal de 12 MP com abertura de f/2.2.
Processador, Armazenamento e desempenho
Equipado com Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, o Samsung Galaxy S25 Ultra oferece processamento mais rápido de CPU, com desempenho gráfico aprimorado. Tem 12 GB de RAM e versões de 256 GB, 512 GB ou 1 TB de armazenamento, sem entrada para cartão microSD.
A Samsung promete sete anos de atualizações do Android. O sistema de resfriamento interno foi ampliado, melhorando a dissipação de calor em sessões longas de uso.
Design e cores
O modelo tem corpo de vidro e alumínio, resistência à água, com espessura de 8.2 milímetros. O Galaxy S25 Ultra estreia a segunda geração do Gorilla Armor, um vidro cerâmico avançado com alta resistência e propriedades antirreflexo aprimoradas. Essa nova versão oferece maior proteção contra quedas, suportando impactos de até 2,2 metros. Além da durabilidade, o material reduz significativamente os reflexos sob luz intensa, garantindo melhor visibilidade, especialmente em ambientes externos.
Além disso, possui certificação IP68, permitindo submersão em água doce por até 6 metros de profundidade por até 30 minutos.
Bateria
A bateria de 7.500 mAh é um dos grandes destaques do modelo: oferece autonomia prolongada e capacidade 50% superior à média dos celulares premium. O carregamento rápido completa a experiência, permitindo recargas em bem menos tempo.
Versão do sistema e recursos extras
O Galaxy S25 Ultra vem de fábrica com Android 15 e a nova interface One UI 7, que traz melhorias de desempenho e novos recursos, além de aprimoramentos no Galaxy AI, a plataforma de inteligência artificial da marca.
Além disso, entre os novos recursos, destacam-se uma ferramenta para remover ruídos externos em vídeos, a Seleção AI, que permite destacar elementos na tela, e o Desenho Inteligente, capaz de transformar rascunhos em imagens finalizadas.
A Samsung também reformulou ícones e barras de notificação, além de implementar novos gestos de navegação.
Preço e disponibilidade
Lançado no Brasil em janeiro de 2025, o Galaxy S25 Ultra chegou ao mercado por R$ 11.999, mas já foi anunciado por R$ 5.579 em promoções. O preço em outubro de 2025 é de R$ 6.299,00.
O Galaxy S25 Ultra vem na mesma embalagem escura do antecessor feita de material reciclado. Além do celular, você recebe os seguintes acessórios: Carregador de 25W, cabo USB no padrão C em ambas as pontas e chavinha da gaveta do cartão SIM.
Fichas técnicas
