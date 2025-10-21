Xiaomi 17 Pro Max, iPhone 17 Pro Max e Samsung Galaxy S25 Ultra: descubra o preço e a diferença entre os smartphones "premium"

Xiaomi 17 Pro Max, iPhone 17 Pro Max e Samsung Galaxy S25 Ultra são os topo de linha das marcas de tecnologia. Xiaomi/Apple/Samsung / Divulgação

Os três gigantes do mercado de celulares apresentaram neste ano seus modelos mais avançados até agora. A Samsung abriu 2025 com o Galaxy S25 Ultra. Em setembro, foi a vez da Apple, com o iPhone 17 Pro Max, e na sequência a Xiaomi, que entrou forte na disputa com o modelo 17 Pro Max, projetado para competir diretamente com a marca americana.

Os três chegam com promessas de desempenho de ponta, câmeras poderosas e recursos inéditos, acirrando a briga pelo posto de melhor smartphone premium do momento.

Com um investimento alto, é fundamental entender qual modelo se encaixa melhor para cada perfil e oferece o desempenho ideal para o dia a dia.

Compare os modelos e veja como eles se diferenciam

Clique no item desejado para ir direto ao conteúdo.

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro Max, novo modelo da marca chinesa, tem uma tela extra na parte traseira. Xiaomi / Divulgação

Tela

A tela principal tem 6,9 polegadas, painel LTPO OLED, resolução de 1200 x 2608 px, taxa de atualização de 120 Hz e pico de brilho de 3.500 nits — número bem acima da média do mercado, garantindo visibilidade sob sol forte, por exemplo. O display tem o mesmo tamanho do iPhone 17 Pro Max e supera o do antigo topo de linha da marca, o Xiaomi 15 Pro (6,73 polegadas).

A tela secundária, construída na parte traseira, tem 2,9 polegadas, com resolução de 976 x 596 px, 120 Hz e o mesmo brilho máximo. Além de servir como visor para selfies com o conjunto de câmeras traseiras, também exibe notificações, mensagens, controles de música, alarmes, jogos e widgets.

Câmera (principal e frontal)

O conjunto de câmeras é formado por três lentes de 50 MP — principal, ultrawide e telefoto com zoom óptico de 5x. A câmera frontal também tem 50 MP, abertura f/2.2, modo HDR, panorama e suporte a gravações em 4K a 60 fps com estabilização gyro-EIS.

Câmera principal de 50 MP com abertura de f/1.7;

Câmera ultrawide de 50 MP com abertura de f/2.6;

Câmera telefoto de 50 MP com abertura de f/2.4;

Câmera selfie de 50 MP com abertura de f/2.2.

Processador, armazenamento e desempenho

Equipado com o moderno Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) e GPU Adreno 840, o Xiaomi 17 Pro Max oferece desempenho de ponta para jogos pesados. Há versões com 12 GB ou 16 GB de RAM, e 512 GB ou 1 TB de armazenamento, sem entrada para cartão microSD.

A Xiaomi promete quatro anos de atualizações do Android. O sistema de resfriamento interno foi ampliado, melhorando a dissipação de calor em sessões longas de uso.

Design e cores

O modelo tem corpo em vidro e alumínio, é resistente à água e linhas que lembram bastante os aparelhos da Apple — incluindo uma versão própria da “Ilha Dinâmica”, chamada Xiaomi Super Island.

A semelhança com o iPhone 17 Pro Max vai além do visual geral e aparece em detalhes, como o formato dos botões, as linhas mais retas e a moldura. De acordo com a ficha técnica, o Xiaomi 17 Pro Max pesa 219 g, tem 8 mm de espessura e chega nas cores preto, roxo, branco e verde no mercado chinês.

O aparelho tem estrutura de alumínio, que garante mais resistência sem adicionar peso extra, e conta com vidro Dragon Crystal Glass 3, desenvolvido para aumentar a proteção contra riscos na tela. Além disso, possui certificação IP68, permitindo submersão em água doce por até 6 metros de profundidade por até 30 minutos.

Bateria

A bateria de 7.500 mAh é um dos grandes destaques do modelo: oferece autonomia prolongada e capacidade 50% superior à média dos celulares premium. O carregamento rápido completa a experiência, permitindo recargas em bem menos tempo.

Versão do sistema e recursos extras

O Xiaomi 17 Pro Max vem de fábrica com Android 16 e com a nova interface HyperOS 3, que traz melhorias de desempenho e novos recursos. Entre as novidades estão a ferramenta que permite circular uma imagem para buscar conteúdo, integração com notebooks e tablets da marca, funções multitarefas aprimoradas e um notch dinâmico com mais opções de interação.

O modelo conta com som estéreo com tecnologia Dolby Atmos, Bluetooth 5.4 (com maior alcance e estabilidade), NFC para pagamentos por aproximação e leitor de digitais ultrassônico sob a tela.

Assim como outros aparelhos premium, não possui entrada P2 para fones, mas oferece áudio via USB-C e Bluetooth.

Preço e disponibilidade

Lançado inicialmente apenas na China, o Xiaomi 17 Pro Max tem preço a partir de 6.000 yuans, cerca de R$ 4.512 em conversão direta. Por enquanto, não há previsão de chegada ao mercado global ou ao Brasil.

O aparelho vem acompanhado de carregador de 100 W, cabo USB-C, capinha transparente e película já aplicada nas duas telas.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 chegou ao Brasil em setembro com preços que variam de R$ 7.999 a R$ 18.499. Apple / Divulgação

Tela

A tela principal tem 6,9 polegadas, painel LTPO Super Retina XDR OLED, resolução de 1320 x 2868, taxa de atualização de 120 Hz.

Câmera (principal e frontal)

O 17 Pro e Pro Max são os primeiros iPhones com três câmeras de 48 MP — principal, ultrawide e telefoto, com zoom óptico de 8x. A câmera frontal também tem 24 MP, abertura f/1., suporte a gravações em 4K a 60 fps, Full HD com estabilização gyro-EIS e recursos de inteligência artificial para selfies individuais ou em grupo.

Câmera principal de 48 MP com abertura de f/1.7;

Câmera ultrawide de 48 MP com abertura de f/2.6;

Câmera telefoto de 48 MP com abertura de f/2.4;

Câmera selfie de 24 MP com abertura de f/2.2.

Processador, Armazenamento e desempenho

Equipado com o supermoderno A19 Pro (3 nm), o iPhone 17 Pro Max oferece desempenho de ponta para jogos pesados e uso intenso. Tem 12 GB de RAM e opções de 256 GB, 512 GB ou até 1 TB de armazenamento, sem entrada para cartão microSD.

A Apple promete de seis a sete anos de atualizações do iOS. O sistema de resfriamento interno foi ampliado, melhorando a dissipação de calor em sessões longas de uso.

Design e cores

A Apple abandonou o titânio para adotar um corpo unibody de alumínio em combinação com vidro, mais leve e mais eficiente na dissipação de calor. O módulo de câmeras também foi redesenhado: em vez do tradicional quadrado no canto, agora há uma barra horizontal que ocupa toda a parte superior traseira. O iPhone 17 Pro Max está disponível nas cores prateado, laranja-cósmico e azul-intenso.

Além disso, possui certificação IP68, permitindo submersão em água doce por até 6 metros de profundidade por até 30 minutos.

Bateria

A bateria garante longas horas de uso, e o carregamento rápido permite recuperar até 50% em cerca de 20 minutos. Além disso, o aparelho pode fornecer energia para acessórios, como AirPods e Apple Watch, graças ao carregamento reverso sem fio.

Versão do sistema e recursos extras

O iPhone 17 Pro Max vem de fábrica já com o novo iOS 26 que traz um novo visual para os aparelhos, além de novos recursos de inteligência artificial. Uma das mudanças mais visíveis da atualização é o novo estilo de design chamado Liquid Glass, onde o usuário ganha mais opções para personalizar a interface: os ícones podem ganhar aspecto translúcido, a tela de bloqueio se adapta de forma dinâmica à imagem escolhida do papel de parede e os relógios passam a se ajustar de maneira fluida.

Além disso, o novo design se estende a aplicativos nativos, como Câmera, Fotos, Safari, Apple Music, News e Podcasts. Uma das mudanças mais úteis é que agora a Siri pode filtrar chamadas e mensagens de remetentes desconhecidos para diminuir o contatos frequente de fraudes e telemarketing.

O iOS 26 dá mais protagonismo à Apple Intelligence, camada de inteligência artificial que roda dentro do próprio aparelho, com foco em privacidade e rapidez. Entre as novidades estão:

Tradução ao vivo : disponível em chamadas de voz, FaceTime e mensagens, traduzindo fala e texto em tempo real, sem depender de servidores externos

: disponível em chamadas de voz, FaceTime e mensagens, traduzindo fala e texto em tempo real, sem depender de servidores externos Busca visual integrada : o usuário pode usar qualquer informação exibida na tela para pesquisar ou realizar ações em outros aplicativos

: o usuário pode usar qualquer informação exibida na tela para pesquisar ou realizar ações em outros aplicativos Assistência com ChatGPT : integrado ao sistema, pode responder perguntas sobre o que está sendo exibido, sugerir conteúdos ou buscar referências externas

: integrado ao sistema, pode responder perguntas sobre o que está sendo exibido, sugerir conteúdos ou buscar referências externas Genmoji e Image Playground : permitem criar versões personalizadas de emojis e imagens, misturando elementos ou gerando novos a partir de descrições

: permitem criar versões personalizadas de emojis e imagens, misturando elementos ou gerando novos a partir de descrições Atalhos inteligentes : os atalhos agora usam contexto para sugerir ações, como criar uma enquete em grupo ou gerar imagens para fundos de conversa

: os atalhos agora usam contexto para sugerir ações, como criar uma enquete em grupo ou gerar imagens para fundos de conversa Rastreamento de pedidos: o sistema identifica automaticamente dados de compras recebidos por e-mail, centralizando informações de entregas em um só lugar

Assim como outros aparelhos premium, não possui entrada P2 para fones, mas oferece áudio via USB-C e Bluetooth.

Preço e disponibilidade

O iPhone 17 Pro Max chegou em setembro de 2025 no Brasil por R$ 12.499.

O aparelho vem acompanhado apenas de um cabo USB-C, sem o carregador.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra foi lançado em janeiro de 2025. Samsung / Divulgação

Tela

A tela principal tem 6,9 polegadas, painel Dynamic LTPO AMOLED 2X, resolução de 3120 x 1440 px. O display tem o mesmo tamanho do iPhone 17 Pro Max e do Xiaomi 17 Pro Max.

Câmera (principal e frontal)

O conjunto de câmeras é formado por quatro lentes 200 MP, 50 MP, 50 MP e 10 MP — principal, ultrawide e duas telefoto com zoom óptico de 5x. A câmera frontal tem 12MP e abertura f/2.2.

A câmera de 200 MP, que permite tirar fotos com uma resolução de 16330 x 12247 pixels e gravar vídeos em 8K a uma resolução de 7680 x 4320 pixels.

Câmera principal de 200 MP com abertura de f/1.7;

Câmera ultrawide de 50 MP com abertura de f/3.4;

Câmera telefoto de 50 MP com abertura de f/1.9;

Câmera telefoto de 10 MP com abertura de f/2.4.

Câmera frontal de 12 MP com abertura de f/2.2.

Processador, Armazenamento e desempenho

Equipado com Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, o Samsung Galaxy S25 Ultra oferece processamento mais rápido de CPU, com desempenho gráfico aprimorado. Tem 12 GB de RAM e versões de 256 GB, 512 GB ou 1 TB de armazenamento, sem entrada para cartão microSD.

A Samsung promete sete anos de atualizações do Android. O sistema de resfriamento interno foi ampliado, melhorando a dissipação de calor em sessões longas de uso.

Design e cores

O modelo tem corpo de vidro e alumínio, resistência à água, com espessura de 8.2 milímetros. O Galaxy S25 Ultra estreia a segunda geração do Gorilla Armor, um vidro cerâmico avançado com alta resistência e propriedades antirreflexo aprimoradas. Essa nova versão oferece maior proteção contra quedas, suportando impactos de até 2,2 metros. Além da durabilidade, o material reduz significativamente os reflexos sob luz intensa, garantindo melhor visibilidade, especialmente em ambientes externos.

Além disso, possui certificação IP68, permitindo submersão em água doce por até 6 metros de profundidade por até 30 minutos.

Bateria

A bateria de 7.500 mAh é um dos grandes destaques do modelo: oferece autonomia prolongada e capacidade 50% superior à média dos celulares premium. O carregamento rápido completa a experiência, permitindo recargas em bem menos tempo.

Versão do sistema e recursos extras

O Galaxy S25 Ultra vem de fábrica com Android 15 e a nova interface One UI 7, que traz melhorias de desempenho e novos recursos, além de aprimoramentos no Galaxy AI, a plataforma de inteligência artificial da marca.

Além disso, entre os novos recursos, destacam-se uma ferramenta para remover ruídos externos em vídeos, a Seleção AI, que permite destacar elementos na tela, e o Desenho Inteligente, capaz de transformar rascunhos em imagens finalizadas.

A Samsung também reformulou ícones e barras de notificação, além de implementar novos gestos de navegação.

Preço e disponibilidade

Lançado no Brasil em janeiro de 2025, o Galaxy S25 Ultra chegou ao mercado por R$ 11.999, mas já foi anunciado por R$ 5.579 em promoções. O preço em outubro de 2025 é de R$ 6.299,00.

O Galaxy S25 Ultra vem na mesma embalagem escura do antecessor feita de material reciclado. Além do celular, você recebe os seguintes acessórios: Carregador de 25W, cabo USB no padrão C em ambas as pontas e chavinha da gaveta do cartão SIM.

Fichas técnicas

* Produção: Camila Mendes