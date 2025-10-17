Tecnosinos e Tecnopuc ficam entre os melhores parques tecnológicos do Brasil em prêmio nacional

Tecnosinos ficou com o primeiro lugar. Félix Zucco / Agencia RBS

O Parque Tecnológico São Leopoldo (Tecnosinos) e o Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc) foram destaque em premiação nacional. O Tecnosinos ficou em primeiro lugar e o Tecnopuc em segundo na categoria Parque Científico e Tecnológico do Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador 2025.

O reconhecimento foi concedido pela Anprotec – Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. A premiação ocorreu na quarta-feira (15) durante a 35ª Conferência Anprotec, em Foz do Iguaçu (PR).

A categoria premia programas e projetos que fomentam a cultura de inovação e a competitividade industrial, promovem a capacitação empresarial e a sinergia em atividades de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação, gerando impactos na região. O processo de avaliação foi composto por três etapas: análise das propostas, votação dos associados da Anprotec e do público, e avaliação final durante o Demoday, quando os parques apresentaram seus cases e resultados.

Com cem empresas instaladas, o Tecnosinos abriga negócios voltados a áreas como tecnologia da informação, automação, biotecnologia, nanotecnologia e energias renováveis. O parque é vinculado à Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e atua como um hub de empreendedorismo, promovendo programas de incubação, aceleração e capacitação de profissionais.

O Tecnopuc já havia sido premiado em anos anteriores. Jonathan Heckler / Agencia RBS