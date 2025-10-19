Ciência e Tecnologia

Gigante do passado
Notícia

"Tamanho de um pequeno avião": pesquisador da Unipampa integra equipe que descobriu um dos maiores animais voadores já registrados

Paleontólogo radicado em São Gabriel ajudou a analisar fragmento de osso de pterossauro que traz novas informações sobre répteis extintos há milhões de anos

Marcelo Gonzatto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS