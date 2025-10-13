SpaceX lança 11ª missão da Starship, maior nave do mundo; veja como foi

A SpaceX lançou um novo voo de teste do megafoguete Starship nesta segunda-feira (13). A decolagem ocorreu por volta das 18h25min (20h25min em Brasília), no Texas.

A Starship conseguiu pousar com sucesso o propulsor Super Heavy, no Golfo do México, alcançando o objetivo do 11º lançamento.

Em teoria, a Starship, considerada a maior nave do mundo, deveria realizar voos para Marte a partir de 2026 e permitir que os norte-americanos retornem à Lua em 2027. Mas essas datas parecem cada vez mais difíceis de serem cumpridas, já que "milhares de desafios técnicos" ainda precisam ser superados, conforme disse o próprio Elon Musk.

A 10ª viagem da companhia de Elon Musk foi lançada em 26 de agosto, após uma sequência de explosões desde janeiro. Na ocasião, a empresa de Musk destacou que a nave "executou com sucesso um giro de pouso e concluiu o teste de voo com uma queima de combustível e uma aterrissagem suave".

Starship e Super Heavy na plataforma para o 11º teste de voo. SpaceX / Divulgação

Viagem à lua

"Estamos a ponto de perder a Lua", alertaram em setembro três ex-altos dirigentes da Nasa em um artigo de opinião para o site SpaceNews. Por outro lado, um painel independente de especialistas estimou que, no ritmo atual, a versão modificada do Starship destinada a servir de alunissador (pouso na Lua) pode sofrer "anos" de atraso.

— É muito improvável que cheguemos à Lua antes da China — afirmou Jim Bridenstine, ex-diretor da Nasa, a uma comissão do Senado.

O ex-funcionário insistiu que Washington elabore um plano B.

LEIA TAMBÉM Celulares “burros”: aparelhos com poucos recursos são opção para quem busca detox digital

O tema é crucial, pois o governo de Donald Trump se referiu abertamente a "uma segunda corrida espacial" com Pequim, depois da protagonizada por Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria.

No entanto, a missão Artemis 3, que prevê o retorno dos americanos ao solo lunar depende, em parte, de que o Starship demonstre ser capaz de realizar viagens interplanetárias de maneira segura, o que ainda não é o caso.