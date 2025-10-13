Como usar o Sora 2? Aplicativo de vídeos ultrarrealistas supera 1 milhão de downloads

Sora 2 se destaca por seu ultrarrealismo. Julien Eichinger / stock.adobe.com

O Sora 2, aplicativo de vídeo com inteligência artificial (IA) da OpenAI, ultrapassou 1 milhão de downloads em menos de cinco dias, um ritmo mais rápido que o do próprio ChatGPT em seu lançamento.

A ferramenta, que cria vídeos ultrarrealistas a partir de descrições curtas em texto, ocupa o topo do ranking da App Store dos Estados Unidos.

Bill Peebles, responsável pelo projeto, revelou o marco em uma publicação no X (antigo Twitter). Segundo ele, esse crescimento ocorreu mesmo com o acesso restrito somente a usuários convidados nos Estados Unidos e Canadá.

Apesar do sucesso, o Sora tem sido alvo de críticas por permitir a criação de vídeos com imagens de figuras públicas falecidas, como Michael Jackson e Tupac Shakur.

Entre os casos mais comentados, está o de Zelda Williams, filha do ator Robin Williams, que solicitou publicamente que parem de enviar vídeos do pai gerados por IA.

O que é o Sora 2?

O Sora 2 é a nova geração do aplicativo de inteligência artificial da OpenAI voltado à criação e ao compartilhamento de vídeos curtos.

Lançado em outubro, está disponível, por enquanto, somente para iPhones (iOS) na América do Norte. A proposta dos vídeos é voltada à lógica de plataformas como TikTok e o Reels do Instagram: produções de até dez segundos, com estética cinematográfica e que podem ser compartilhadas diretamente nas redes sociais.

O diferencial está no modo de criação, que parte de um comando textual descrevendo a cena desejada. O resultado chama a atenção justamente pelo realismo das imagens, com texturas, iluminação e movimentos que se aproximam de uma gravação real.

Como funciona o Sora 2

O aplicativo transforma descrições em texto (prompts) em vídeos de aparência realista, permitindo escolher estilos como cinematográfico, anime ou papercraft, além de ajustar a sincronização de som e movimento.

Entre os recursos mais comentados está o Cameo, que permite inserir a própria imagem e voz nos vídeos. O usuário grava três pequenos clipes de dez segundos, e a IA cria um avatar digital capaz de repetir gestos, expressões e tons de fala com precisão.

Outro destaque da ferramenta é o Remix, ferramenta que possibilita editar vídeos públicos já existentes, modificando cenário, estilo ou incluindo o próprio Cameo em cenas. O resultado pode ser compartilhado diretamente no feed da plataforma.

Como usar o Sora 2

O Sora 2 pode ser acessado de duas formas: pelo aplicativo para iPhone (iOS), disponível na App Store dos Estados Unidos e Canadá, ou pela versão web, em sora.com.

Em ambos os casos, é necessário um convite. Cada usuário pode compartilhar até quatro códigos. Também existe uma lista de espera oficial no site, que notifica o interessado assim que o acesso é liberado.

Para começar, o usuário precisa configurar o Cameo. O processo é simples: basta gravar três vídeos de dez segundos, seguindo as instruções do app, para a inteligência artificial reconhecer rosto, voz e gestos. Em poucos minutos, o sistema cria um modelo 3D capaz de reproduzir expressões e movimentos naturalmente.

Em seguida, é possível gerar o primeiro vídeo: toque em "Criar", digite o prompt desejado e aguarde a renderização. O Sora apresenta três versões do clipe, com variações de iluminação e movimento, para o usuário escolher a preferida e compartilhar nas redes sociais.

Dá para usar o Sora 2 no Brasil?

Ainda não há previsão de lançamento no Brasil. Segundo a OpenAI, o Sora 2 está sendo distribuído gradualmente para Estados Unidos e Canadá, com previsão de expansão para outros países. O aplicativo é gratuito, mas tem limites de uso conforme a capacidade de processamento.

Usuários do ChatGPT Pro já podem acessar a versão Sora 2 Pro, de qualidade superior, pela web (sora.com) e, futuramente, pelo próprio aplicativo.

Para conseguir acesso, porém, é preciso do convite. Além disso, também é possível se inscrever na lista de espera oficial.

Veja vídeos feitos com o Sora 2