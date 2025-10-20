Problema na nuvem da Amazon afeta mais de 500 aplicativos, como Canva, Zoom e Alexa

Snapchat aparece no topo de reclamações do site Downdetector dos EUA. Captura de tela / Reprodução / Downdetector

Um problema no serviço online da Amazon interrompeu o funcionamento de ao menos 500 plataformas ao redor do mundo nesta segunda-feira (20), incluindo a assistente virtual Alexa e aplicativos de bancos, Canva, Zoom, Snapchat e Duolingo. O problema foi resolvido por volta das 8h45min, conforme a própria empresa.

A Amazon Web Services (AWS) é o sistema de nuvem da big tech, que sustenta milhões de sites e plataformas de grandes empresas. À BBC, a companhia afirmou no início da manhã que uma possível origem para a questão já havia sido identificada e que trabalhava para resolvê-la.

"Continuamos a observar recuperação na maior parte dos serviços da AWS afetados. Podemos confirmar que serviços e funcionalidades globais que dependem da região US-EAST-1 também se recuperaram. Continuamos trabalhando para a resolução completa", disse a empresa em nota publicada em seu site.

Por volta das 7h (no horário de Brasília), a AWS afirmou ter observado sinais de recuperação em sua rede. Segundo a empresa, milhões de pessoas foram afetadas no mundo inteiro, incluindo no Brasil.

Nesta segunda, o DownDetector dos Estados Unidos, site que rastreia interrupções online, registrou problemas com diversas plataformas como Roblox, Robinhood e o aplicativo do McDonald's. Também foram afetados o Amazon Prime Video, plataforma de streaming da companhia, o jogo Fortnite e a startup de inteligência artificial Perplexity.