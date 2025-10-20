Ciência e Tecnologia

Em todo o mundo
Notícia

Problema na nuvem da Amazon afeta mais de 500 aplicativos, como Canva, Zoom e Alexa

Empresa localizou a origem da falha e concluiu a correção por volta das 8h45min desta segunda-feira

Zero Hora

