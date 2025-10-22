Ciência e Tecnologia

Estudo
Notícia

Posse de celular e acesso à internet na escola caem entre crianças e adolescentes em 2025

Pesquisa TIC Kids Online Brasil 2025 aponta para redução significativa do percentual de jovens de 9 a 12 anos que têm dispositivos móveis, na comparação com 2024

Isabella Sander

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS