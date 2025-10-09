Ciência e Tecnologia

Radar de Inovação
Notícia

Porto Alegre sedia desafio para inovar em iluminação pública e melhorar serviços; assista

Programa recebe Adriano Panazzolo, cofundador do Hubittat, e Raimundo Dantas, diretor da IPSul

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS