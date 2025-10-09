Porto Alegre sedia desafio para inovar em iluminação pública e melhorar serviços; assista

O novo episódio do videocast Radar de Inovação mostra como a iluminação pública está deixando de ser apenas a equação poste + lâmpada para se transformar em infraestrutura estratégica para eficiência, segurança e serviços inteligentes.

O programa recebe Adriano Panazzolo, cofundador do Hubittat, e Raimundo Dantas, diretor da IPSul, concessionária responsável pela iluminação pública de Porto Alegre. Juntos, eles explicam como as parcerias público-privadas (PPPs) vêm acelerando o uso de tecnologia, dados e sensores nas cidades.

Na conversa, os convidados detalham projetos como o IluminaTown, desafio que conecta prefeituras, universidades, startups e concessionárias para testar soluções de inovação no setor público. A iniciativa já reúne dez ideias em desenvolvimento, que vão de monitoramento por drones e inventário automatizado de postes a sistemas de leitura remota de água e alertas de cheias via sensores.

O episódio também aborda como a telegestão e o LED reduziram em até 60% o consumo de energia e como o uso dos postes como plataformas para Wi-Fi, câmeras e sensores está tornando cidades como Porto Alegre e Canoas mais conectadas e inteligentes.

Leia Mais Como conquistar a atenção do público com tantos estímulos da internet?; assista